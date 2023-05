Medveďa so zaseknutým valcom na hlave po dvoch týždňoch zachránili

Rožňava 26. mája (TASR) - Medveďa so zaseknutým kŕmnym valcom pre vnadenie diviakov na hlave sa podarilo zachrániť. Šelmu po dvoch týždňoch pátrania našli pri obci Stratená v Rožňavskom okrese. Informuje o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na sociálnej sieti.



Zásahový tím pre medveďa hnedého ďalej uvádza, že valec na hlave malo zviera 17 dní a prešlo s ním z Čierneho Váhu v Nízkych Tatrách do Slovenského raja. "So zakliesnenou hlavou prežilo taký dlhý čas len vďaka tomu, že sa aj napriek prekážke sa naučilo piť vodu," zdôrazňuje. Pripomína, že šelmu uspali, kŕmny valec z hlavy jej odstránili, medveďa ošetrili a opäť pustili do voľnej prírody.



Plastový kŕmny bubon slúži na vnadenie divej zveri, najmä však diviakov. Zásobník je stavaný na približne 30 litrov kukurice. "Prax však ukázala, že zabezpečenie kŕmneho valca pred inými živočíchmi, najmä medveďom hnedým je nedostatočné," vysvetľujú ochranári. Podotýkajú, že medveď dokáže zamykací mechanizmus prekonať a ku kukurici sa vie dostať.



Prípady ako tento podľa ŠOP ukazujú, aké problémy a trápenie vie predmetné zariadenie voľne žijúcim živočíchom spôsobiť. "Odporúčame preto úpravu uzamykacieho mechanizmu tak, aby ho medvede nedokázali poškodiť či prekonať," uzatvára.