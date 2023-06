Medvede na cintorín v Ružomberku zrejme láka prímes loja vo sviečkach

Ružomberok 6. júna (TASR) - Medvede na ružomberský mestský cintorín láka pravdepodobne prímes bravčového alebo hovädzieho loja vo sviečkach. Pre TASR to v utorok potvrdila manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková.



Zásahový tím zaevidoval v týchto dňoch v areáli mestského cintorína v Ružomberku pohyb najmenej štyroch medveďov. Tie rozbíjali svietniky a požierali sviece. Tím sa v nočných hodinách snaží jedince odplašiť. Lokalitu vo zvýšenej miere monitorujú aj mestskí policajti.



Cintorín, ktorý bol doposiaľ prístupný nepretržite, je od 19.00 do 8.00 h pre verejnosť uzatvorený. Radnica vyzvala obyvateľov, aby až do odvolania nezapaľovali na cintoríne sviece.