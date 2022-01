Medvede z bojnickej zoo testovali odolnosť konštrukcie na nádoby

Bojnice 5. januára (TASR) - Medvede z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach testovali odolnosť ochrannej konštrukcie na nádoby na kuchynský odpad. Testy konštrukcie, ktorá má zabrániť prístupu medveďov do nádob, zabezpečila bojnická zoo v spolupráci so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR. Informoval o tom hovorca zoo Pavel Procner.



Ochrannú konštrukciu navrhla trenčianska spoločnosť, ktorá sa venuje systému zberu odpadu v zmysle platnej legislatívy. "Konštrukcia mala oceľový rám, pozinkované plechy, otvor na vhadzovanie odpadu a obslužný uzamykateľný otvor na umiestnenie nádoby na odpad," opísal Procner.



Konštrukciu podľa neho testovali trojročné medvede s hmotnosťou od 100 do 150 kilogramov, zaujímal ich hlavne obsah nádoby, a to bol v tomto prípade kuchynský odpad. "Konštrukcia nápor medvedej sily a umu vydržala, no boli deformované dôležité časti. Preto naša spolupráca so ŠOP SR bude pokračovať, prototyp sa vylepší o nedostatky, ktoré sa zistili pri tomto testovaní a v budúcnosti vykonáme ďalšie testy," priblížil Procner s tým, že pokiaľ tento kryt prejde testom bojnických medveďov, bude sa testovať priamo v prírode v teréne.



"Výskyt medveďa v blízkosti ľudských obydlí je častým problémom, ktorý pre ľudí znamená najmä riziko poškodenia majetku a ohrozenia zdravia. Medvede a ich častý výskyt v blízkosti ľudských obydlí sú v posledných rokoch diskutovanou témou aj v slovenskom odpadovom hospodárstve. Dôvodom je jedno z hlavných lákadiel, pre ktoré medvede do miest a obcí prenikajú, a to odpad," pripomenul hovorca zoo.



Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý vznikol v roku 2014, má za úlohu riešiť problémy s medveďmi, ktoré sa dostávajú do blízkosti ľudských sídel, a zároveň problémom spojeným s medveďmi predchádzať. "Príčina, prečo medvede vnikajú do intravilánov obcí a miest, je podľa člena tímu Jaroslava Slašťana vždy rovnaká – potrava," dodal Procner.