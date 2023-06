Medvede z cintorína v Ružomberku chcú ochranári pochytať a usmrtiť

Ružomberok 10. júna (TASR) – Zásahový tím medveďa hnedého bude od soboty približne nasledujúce dva týždne odchytávať na mestskom cintoríne v Ružomberku a v jeho okolí problémové jedince medveďa hnedého. Následne ich pod dohľadom veterinára usmrtia. Informoval o tom primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.



"Prosím obyvateľov mesta, aby sa vo večerných a nočných hodinách nezdržiavali v okolí cintorína a svojou prítomnosťou nerušili pri práci zásahový tím. Úprimne verím, že robíme účinné kroky k odstráneniu problémov s medveďmi, ktoré ohrozujú majetok a život Ružomberčanov," uviedol primátor.



Medveď hnedý je podľa neho chránený aj európskou legislatívou a regulačný odstrel nie je v súčasnosti možný. Usmrtenie je možné iba v prípade splnenia konkrétnych podmienok, a to ak jedinec stratil plachosť, ohrozuje zdravie a majetok ľudí a neexistuje iné riešenie.



Zásahový tím medveďa hnedého tvrdí, že medvede na ružomberský mestský cintorín láka pravdepodobne prímes bravčového alebo hovädzieho loja vo sviečkach. V areáli cintorína zistili pohyb najmenej štyroch medveďov. Tie rozbíjali svietniky a požierali sviece.



Cintorín, ktorý bol doposiaľ prístupný nepretržite, je od 19.00 do 8.00 h pre verejnosť uzatvorený. Radnica vyzvala obyvateľov, aby až do odvolania nezapaľovali na cintoríne sviece.