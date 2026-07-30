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MEDVEDICA S MLÁĎATAMI: Banská Štiavnica vyzýva na maximálnu opatrnosť

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Rovnako odporúča pohybovať sa po prednostne vyznačených trasách, nevstupovať do hustých porastov či vyhýbať sa miestam s obmedzenou viditeľnosťou.

Autor TASR
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Banská Štiavnica 30. júla (TASR) - Mestské lesy Banská Štiavnica upozorňujú, že v lokalitách Hadová, Studený vrch a Široký vrch sa pohybuje medvedica s dvomi mláďatami. Návštevníkov pohybujúcich sa na území mestských lesov tak vzhľadom na možnosť stretu s medveďom hnedým vyzvali na zvýšenú opatrnosť. Informovala o tom banskoštiavnická samospráva.

Ako uviedla na sociálnej sieti, návštevníkov žiadajú o maximálnu opatrnosť. Rovnako odporúčajú pohybovať sa po prednostne vyznačených trasách, nevstupovať do hustých porastov, vyhýbať sa miestam s obmedzenou viditeľnosťou a v prípade návštev so psom držať psa počas celej vychádzky na vôdzke.

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