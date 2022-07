Medvedie dni na Hrebienku budú tichšie a hlavne o vzdelávaní

Vysoké Tatry 29. júla (TASR) - Hrebienok vo Vysokých Tatrách privíta cez víkend 30. a 31. júla netradičný festival medveďov v novom formáte. Podujatie malo svoju premiéru v roku 2019, tento rok sa môžu návštevníci tešiť na dva dni plné medvedej zábavy, ale aj vzdelávania. Informoval o tom manažér horského strediska Lukáš Brodanský s tým, že tento rok budú Medvedie dni aj o niečo tichšie.



"Keďže sa chceme spoločne o prírode nielen rozprávať, ale zároveň aj ukázať, že nám na jej ochrane záleží, budú Medvedie dni v špeciálnom režime. Veríme, že deťom i rodičom sa to bude páčiť, spolu so zaujímavým edukačným programom, tichými vystúpeniami, rôznymi eko atrakciami, hrami a súťažami," priblížil Brodanský.



Na festivale sa deti dozvedia veľa zaujímavého o práci horských záchranárov, nosičov, na vlastných pleciach si budú môcť návštevníci vyskúšať pravú nosičskú krošňu. "Zaujímavé rozprávanie a spoznávanie prírody prostredníctvom lesnej pedagogiky predstaví Správa Tatranského národného parku, unikátny projekt sprievodcu náučnými chodníkmi uvedie Lesmír a o živote tatranských svišťov príde medzi deti porozprávať svišťológ Pavel Ballo," vymenoval manažér strediska.



V sprievodnom programe sa predstavia Dano Heriban, slovenský perkusionista peruánskeho pôvodu Eddy Portella s muzikoterapiou, s detskými piesňami Malinyjam a so spevom, tancom a detskou zábavou zase Usmievanka. Deti aj dospelí si budú môcť zatancovať so zoskupením Tani Tani s Nely, vystúpia aj Haliganda, Fidlikanti či divadlo Actores Rožňava. "Milou tradíciou počas uplynulých ročníkov bolo, že každé dieťa, ktoré si donesie na Hrebienok svojho plyšového medvedíka, čaká prekvapenie. Táto tradícia bude dodržaná aj v tomto roku. Medvedie dni sa konajú za každého počasia," uzatvára Brodanský.