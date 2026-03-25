Streda 25. marec 2026
Medzev opraví cestu do osady, zdroje chce získať aj na jej spevnenie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Medzev 25. marca (TASR) - Mesto Medzev v okrese Košice-okolie v uplynulých dňoch uzavrelo zmluvu so zhotoviteľom na prestavbu hlavnej prístupovej cesty do rómskej osady na Kováčskej ulici v dĺžke približne 1,5 kilometra. Cena zákazky za dve etapy dokopy dosahuje necelých 1,92 milióna eur s DPH. Po kontrole verejného obstarávania by sa mohlo začať s prvou etapou prác. Pre TASR to potvrdil primátor Radoslav Gedeon.

Prvá etapa zahŕňa rozšírenie cesty, osvetlenie a chodník,“ povedal. Financovaná má byť hlavne zo zdrojov Európskej únie. Druhá etapa počíta so spevnením - opornými múrmi a chodníkom v spevnenej časti, ide o úsek dlhý približne 170 metrov. „Financie na druhú etapu zatiaľ nemáme zabezpečené. Ak budú vyhlásené výzvy na daný účel, plánujeme sa uchádzať o externé zdroje,“ povedal. Práce by mali trvať rok.

Realizáciou zákazky sa má zabezpečiť vyššia kvalita a bezpečnosť prístupových možností obyvateľov lokality obývanej hlavne obyvateľmi z marginalizovanej rómskej komunity k základným službám občianskej vybavenosti v meste. V uvedenej lokalite žije okolo 1400 ľudí.

Primátor pripomenul, že cesta je veľmi úzka a v havarijnom stave. Výstavbou chodníka sa podľa neho pomôže zvýšiť hlavne bezpečnosť detí smerujúcich do a zo školy.
