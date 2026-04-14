Medzev sa uchádza o dotáciu na futbalové ihrisko a rozšírenie šatní
Mesto už v rámci procesu podania žiadosti o dotáciu podpísalo zmluvu so zhotoviteľom, na základe ktorej by práce mali stáť takmer 563.000 eur s DPH a trvať by mali rok.
Autor TASR
Medzev 14. apríla (TASR) - Mesto Medzev by chcelo rozšíriť svoj športový areál. Uchádza sa o zdroje na tréningové futbalové ihrisko a dobudovanie šatní. Pre TASR to potvrdil primátor Radoslav Gedeon.
„Podali sme žiadosť o dotáciu na Fond na podporu športu. V súčasnosti máme jedno ihrisko a chceli by sme vybudovať ďalšie s umelou trávou, ktoré by slúžilo hlavne mládežníckym futbalistom. Chceli by sme tiež dobudovať šatne, takisto najmä pre potreby mládežníckych kategórií,“ dodal.
Mesto už v rámci procesu podania žiadosti o dotáciu podpísalo zmluvu so zhotoviteľom, na základe ktorej by práce mali stáť takmer 563.000 eur s DPH a trvať by mali rok. V prípade získania externých zdrojov by spolufinancovanie mesta predstavovalo necelých 169.000 eur. Ako primátor dodal, na spoluúčasť by využili úverové financie, ktorými samospráva disponuje.
„Podali sme žiadosť o dotáciu na Fond na podporu športu. V súčasnosti máme jedno ihrisko a chceli by sme vybudovať ďalšie s umelou trávou, ktoré by slúžilo hlavne mládežníckym futbalistom. Chceli by sme tiež dobudovať šatne, takisto najmä pre potreby mládežníckych kategórií,“ dodal.
Mesto už v rámci procesu podania žiadosti o dotáciu podpísalo zmluvu so zhotoviteľom, na základe ktorej by práce mali stáť takmer 563.000 eur s DPH a trvať by mali rok. V prípade získania externých zdrojov by spolufinancovanie mesta predstavovalo necelých 169.000 eur. Ako primátor dodal, na spoluúčasť by využili úverové financie, ktorými samospráva disponuje.