Medzev začal s rekonštrukciou zdravotného strediska

Medzev 12. mája (TASR) – Mesto Medzev začalo s komplexnou rekonštrukciou zdravotného strediska na Kováčskej ulici, vzniknúť má z neho centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Pre TASR to povedal primátor Matej Smorada.



Ako uviedol, realizáciu stavebnej časti projektu začali približne pred dvomi týždňami. „Budujú sa priestory pre nové ambulancie na prvom podlaží a v exteriéri prebiehajú prípravné práce pre zateplenie budovy a rekonštrukciu strechy,“ povedal.



Výška oprávnených výdavkov projektu je stanovená na necelých 820.000 eur, z toho je 85 percent financovaných európskymi zdrojmi, 10 percent zo štátneho rozpočtu a sumou okolo 41.000 eur prispeje mesto. Primátor pripomenul, že k tomu je potrebné pripočítať aj neoprávnené výdavky na stavebnú časť, ktoré predstavujú približne 88.600 eur. „Očakávame, že celkové náklady na implementáciu projektu presiahnu sumu 908.409 eur, avšak ešte sú možné drobné odchýlky, keďže niektoré verejné obstarávania sú ešte na kontrole a pri rekonštrukcii môže niečo vyskočiť,“ vysvetlil primátor. Podľa neho bude radnica financovať povinné spolufinancovanie a neoprávnené výdavky z prebytkov rozpočtu mesta z predchádzajúcich rokov.



Zdravotné stredisko prejde komplexnou rekonštrukciou s vybudovaním bezbariérových prístupov, vzniknú v ňom aj nové ambulancie. K jednému všeobecnému lekárovi, pediatrovi a dvom stomatológom pribudne ďalší všeobecný lekár, gynekológ a agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Zároveň pre nové a existujúce ambulancie nakúpia nové materiálno-technické vybavenie. „Vytvorí sa tak funkčný model zdravotnej starostlivosti zo strednodobého hľadiska na mikroregionálnej až regionálnej úrovni. Nepochybne sa zlepší prístup občanov k zdravotnej starostlivosti a komfortu jej poskytovania,“ povedal s tým, že mimo projektu sa v budove bude nachádzať aj rehabilitačné stredisko.



Plná prevádzka CIZS musí byť podľa jeho slov spustená do jedného roka po ukončení stavebných prác. „Keďže sa tieto iba začali, budeme veľmi radi, ak sa nám projekt podarí implementovať v plnom rozsahu do konca roka 2021,“ dodal Smorada.