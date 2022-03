Medzevská hvezdáreň oslávi svoje 25. výročie nielen obnovenou kupolou

Medzev 11. marca (TASR) – Hvezdáreň a planetárium v Medzeve (okres Košice-okolie) oslávi 25 rokov svojej činnosti viacerými novinkami pre verejnosť. V nedeľu (13. 3.) tam slávnostne sprístupnia nový ďalekohľad a zrekonštruovanú kupolu. Pre záujemcov bude pripravené i priame pozorovanie oblohy a prehliadka hvezdárne, informoval Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK).



Kraj do novej techniky investoval 60.000 eur. Medzevská hvezdáreň je súčasťou Centra kultúry Košického kraja. V súčasnosti disponuje Planetárnym parkom v prednáškovej miestnosti s kapacitou 80 miest. Činnosť hvezdárne je zameraná predovšetkým na popularizáciu astronómie a príbuzných prírodných vied, organizuje verejné pozorovania javov a úkazov na oblohe, pripravuje vedecké prednášky a výstavy k astronomickým témam. Návštevníci tam nájdu aj stálu výstavu meteoritov. Novinky hvezdárne a planetária si možno pozrieť v čase otváracích hodín po telefonickej rezervácii.



"Aj astronómia sa hýbe dopredu míľovými krokmi, ak chceme, aby bola stále atraktívna, musíme investovať aj do novej techniky. Verím, že nový ďalekohľad aj zrekonštruovaná kupola budú pre návštevníkom dobrým dôvodom, prečo zavítať do medzevskej hvezdárne," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Planetárium ponúka spolu s Hvezdárňou Gemerského osvetového strediska v Rožňave aj špeciálny výjazdový program pre deti. Vďaka mobilným planetáriám, na nákup ktorých prispel zriaďovateľ sumou takmer 135.000 eur, je možné pozorovať vesmír priamo zo základných i stredných škôl.