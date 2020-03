Medzi 8 Bystričanmi v NR SR je aj mestský a krajský poslanec I.Kašper

Banská Bystrica 2. marca (TASR) – Do nového 150-členného slovenského parlamentu po sobotňajších (29. 2.) voľbách zasadne osem Banskobystričanov. Štyria sú za Smer–SD, dvaja za ĽSNS a po jednom má Sme rodina a SaS. Kým dvaja budú sedieť na dvoch poslaneckých stoličkách, jeden na troch. Vyplýva to zo zoznamu zvolených poslancov, ktorý po vyhlásení oficiálnych výsledkov zverejnil Štatistický úrad SR.



Martin Klus (SaS) bol poslancom Národnej rady (NR) SR a zároveň je mestským poslancom, po sobote opäť smeruje do parlamentu, rovnako ako Marian Kotleba (ĽSNS), ktorý je zasa krajským poslancom a v NR SR si u voličov obhájil svoj post. Igor Kašper (Sme rodina), ktorý je mestským a krajským poslancom, získal podporu voličov a aj on ide do Národnej rady (NR) SR. Ako uviedol pre TASR, zatiaľ neuvažuje o tom, že by sa vzdal jedného z poslaneckých mandátov.



"Dostal som dôveru ako mestský a krajský poslanec, dokonca s najväčším počtom hlasov. Myslím si, že prepojenie regionálnej a štátnej politiky je veľmi dôležité a z pozície poslanca NR SR môžem oveľa viac pomôcť nášmu regiónu. Ak to človek stíha a vie to robiť dobre, tak nech má dve aj tri funkcie," konštatoval pre TASR Kašper.



Ďalšími Banskobystričanmi v NR SR sú dosluhujúci premiér Peter Pellegrini a ministerka kultúry Ľubica Laššáková, niekdajší minister Ľubomír Vážny a lekár z Rooseveltovej nemocnice Vladimír Baláž, všetci za Smer-SD. Za ĽSNS zasadne do poslaneckej lavice i živnostník z Banskej Bystrice Marek Kotleba, brat šéfa ĽSNS.