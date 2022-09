Medzi B. Štiavnicou a Bratislavou opäť začali jazdiť autobusové spoje

Banská Štiavnica 9. septembra (TASR) – Prvých cestujúcich previezla v piatok obnovená autobusová linka medzi Banskou Štiavnicou a Bratislavou. Autobus bude premávať vždy v piatok a v nedeľu a primárne ho ocenia najmä študenti, ktorí dochádzajú do škôl v Nitre, Trnave či v Bratislave.



"Je to najmä zásluha primátorky B. Štiavnice a tiež primátora Krupiny, pretože od 18. septembra spúšťame aj linku Krupina – Bratislava, že spoje na týchto trasách budú opäť premávať. Mali totiž eminentný záujem, aby autobusy z týchto miest do hlavného mesta opäť jazdili," povedal TASR predseda predstavenstva prevádzkovateľa liniek SAD Zvolen Adrián Polóny.



Linky sú podľa neho komerčné, na ich prevádzkovanie získali licenciu od Banskobystrického samosprávneho kraja. "Je tu aj možnosť, že ich po čase posilníme," podotkol Polóny.



"Po celý čas, ako autobus nejazdil, sme evidovali otázky a prosby od obyvateľov mesta, ale aj z okresu, aby sme sa zasadili za jej opätovné sprevádzkovanie. Záujem bol skutočne veľký," povedala TASR štiavnická primátorka Nadežda Babiaková. "Veľmi si preto vážim, že sme nakoniec našli spoločné riešenie," dodala.



"Najmä teraz, po uvoľnení protipandemických opatrení, začal byť značný dopyt po cestovaní a opäť zavedená linka Krupina – Bratislava dáva priestor najmä študentom, ktorí z oblasti Hontu cestujú do krajských miest na západnom Slovensku, ako aj do hlavného mesta. Verím, že linka bude využívaná," povedal TASR primátor Krupiny Radoslav Vazan.