Medzi koreňmi lipy slobody v Trenčíne našli dokumenty z roku 1968

Trenčín 31. marca (TASR) – Medzi koreňmi lipy slobody na Mierovom námestí v Trenčíne, ktorú museli pre odumretie odstrániť, našli vo štvrtok (30. 3.) uzavretý tubus s dokumentmi spred takmer 55 rokov. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



Tubus bol podľa nej spoľahlivo uzatvorený, obsahoval dokumenty svedčiace o dobrých vzťahoch medzi Čechmi a Slovákmi. Aby sa uchovali aj pre ďalšie generácie, poputujú do časovej schránky umiestnenej v múre mestského úradu.



Tubus s dokumentmi vložili ku koreňom lipky v centre Trenčína členovia vtedajšieho hnutia odporu proti okupácii Československej socialistickej republiky Emil Sedlačko, Ján Prodaj, Ján Žitňan, Michal Šváby, Miloslav Ábel, Eugen Szép a Leo Kužela. Bolo to v októbri 1968 a boli pri tom aj herci Mikuláš Huba a Eva Kristínová.



"Nález tubusu bol výnimočný a emočný pre Emila Sedlačka, jedného z priamych aktérov hnutia odporu proti okupácii v roku 1968. Bol to on, ktorý po otvorení dobre uzavretého tubusu vybral dokumenty, ktoré tam osobne pred vyše polstoročím vložil," doplnila hovorkyňa.