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Vodiči, pozor: Na tomto úseku D1 budú obmedzenia
Obmedzenie sa bude týkať úseku približne od kilometra 311,900 do kilometra 313,750 v ľavom jazdnom páse v ľavom jazdnom pruhu.
Autor TASR
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Poprad 13. júla (TASR) - Z dôvodu opravy rigolu diaľnice začne v pondelok čiastočná uzávera diaľnice D1 v smere z Popradu do Žiliny, ktorá potrvá do 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Obmedzenie sa bude týkať úseku približne od kilometra 311,900 do kilometra 313,750 v ľavom jazdnom páse v ľavom jazdnom pruhu.
„Obmedzenie bude realizované v úseku medzi križovatkami Mengusovce a Štrba,“ povedala Ligdayová.
Obmedzenie sa bude týkať úseku približne od kilometra 311,900 do kilometra 313,750 v ľavom jazdnom páse v ľavom jazdnom pruhu.
„Obmedzenie bude realizované v úseku medzi križovatkami Mengusovce a Štrba,“ povedala Ligdayová.