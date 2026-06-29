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Medzi Kútmi a Skalicou pôjdu miesto vlakov autobusy
Dôvodom sú chýbajúci rušňovodiči.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Od stredy 1. júla predbežne do nedele 5. júla bude na trati Kúty - Skalica zavedená náhradná autobusová doprava (NAD). Autobusy nahradia všetky osobné vlaky v uvedenom úseku v oboch smeroch. Dôvodom obmedzenia spojov je nedostatok dostupných rušňovodičov. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom v pondelok informovala s tým, že prijíma opatrenia tak, aby cestujúci mali aj počas obmedzenia zabezpečenú náhradnú dopravu a mohli sa dostať do svojho cieľa.
„Autobusy sú nastavené tak, aby zo železničnej stanice Skalica na Slovensku odchádzali podľa pravidelného cestovného poriadku vlakov, teda bez meškania,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Dopravca cestujúcich upozorňuje, že NAD nebude zastavovať na všetkých miestach ako vlaky. Autobusy zároveň nebudú vo všetkých prípadoch zastavovať priamo pri železničných staniciach, ale na vybraných autobusových zastávkach. ZSSK preto cestujúcim odporúča, aby si pred cestou overili aktuálne informácie o odchodoch, príchodoch a miestach zastavenia NAD.
Zároveň budú v uvedenom období odrieknuté bez náhrady večerné osobné vlaky linky Bratislava - Kúty. Ide o spoje s odchodom z Bratislavy hlavnej stanice o 23.59 h a príchodom do Kútov o 1.12 h aj s odchodom z Kútov o 22.22 h a príchodom do Bratislavy o 23.46. Aj v tomto prípade je príčinou obmedzenia nedostatok dostupných rušňovodičov.
„Uvedené opatrenia sú aktuálne potvrdené na obdobie od 1. do 5. júla. Predpokladá sa však, že obmedzenia na trati môžu pokračovať aj po tomto termíne,“ priblížil Baček s tým, že o všetkom bude dopravca informovať.
ZSSK pre chýbajúcich rušňovodičov musela časť kapacít dočasne presunúť na najvyťaženejšie linky, aby zabezpečilo čo najstabilnejšiu prevádzku pre čo najväčší počet cestujúcich. Rušňovodiči zároveň musia dodržiavať zákonom stanovené režimy práce a odpočinku, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku železničnej dopravy.
„Autobusy sú nastavené tak, aby zo železničnej stanice Skalica na Slovensku odchádzali podľa pravidelného cestovného poriadku vlakov, teda bez meškania,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Dopravca cestujúcich upozorňuje, že NAD nebude zastavovať na všetkých miestach ako vlaky. Autobusy zároveň nebudú vo všetkých prípadoch zastavovať priamo pri železničných staniciach, ale na vybraných autobusových zastávkach. ZSSK preto cestujúcim odporúča, aby si pred cestou overili aktuálne informácie o odchodoch, príchodoch a miestach zastavenia NAD.
Zároveň budú v uvedenom období odrieknuté bez náhrady večerné osobné vlaky linky Bratislava - Kúty. Ide o spoje s odchodom z Bratislavy hlavnej stanice o 23.59 h a príchodom do Kútov o 1.12 h aj s odchodom z Kútov o 22.22 h a príchodom do Bratislavy o 23.46. Aj v tomto prípade je príčinou obmedzenia nedostatok dostupných rušňovodičov.
„Uvedené opatrenia sú aktuálne potvrdené na obdobie od 1. do 5. júla. Predpokladá sa však, že obmedzenia na trati môžu pokračovať aj po tomto termíne,“ priblížil Baček s tým, že o všetkom bude dopravca informovať.
ZSSK pre chýbajúcich rušňovodičov musela časť kapacít dočasne presunúť na najvyťaženejšie linky, aby zabezpečilo čo najstabilnejšiu prevádzku pre čo najväčší počet cestujúcich. Rušňovodiči zároveň musia dodržiavať zákonom stanovené režimy práce a odpočinku, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku železničnej dopravy.