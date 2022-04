Medzi Leopoldovom a Hlohovcom začnú premávať ranné a nočné vlaky

Hlohovec 2. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj zabezpečil pridanie ranných a večerných vlakových spojov medzi Leopoldovom a Hlohovcom nad rámec aktuálne platného grafikonu. Zareagoval tak na požiadavky obyvateľov dochádzajúcich do práce počas kompletnej uzávery cestného mosta cez rieku Váh v Hlohovci. Informoval o tom predseda kraja Jozef Viskupič.



Dodatočné spoje, ktoré budú premávať od 4. apríla predbežne do 20. októbra 2022, objednal kraj u Železničnej spoločnosti Slovensko. Samospráva zaplatí za výkony viac ako 35.000 eur z vlastného rozpočtu.



Uzavretie hlohoveckého mosta v stredu 30. marca prišlo v záujme zachovania bezpečnosti a zdravia o tri týždne skôr, ako bolo pôvodne plánované. „Do praxe sme uviedli upravené cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy, vďaka ktorým sa cestujúci dostanú aj na železničné stanice. Vlakové spojenia medzi Hlohovcom a Leopoldovom sú v aktuálnom grafikone výrazne posilnené. Objednali sme ďalšie vlaky, a to skoro ráno a neskoro večer. Týmto krokom sme vyšli v ústrety zamestnancom, ktorí pracujú na zmeny,“ zhodnotil opatrenia Viskupič.



V rámci posilnených spojov v Hlohovci premáva aj kyvadlová doprava v úseku medzi železničnou a autobusovou stanicou po Hlohovú ulicu v centre mesta.



Ranný pridaný spoj bude odchádzať z Leopoldova o 3.40 h s príchodom do Hlohovca o 3.46 h. Vlak následne zo stanice v Hlohovci odíde o 3.52 h a do Leopoldova príde o 3.58 h. Uvedené spoje budú premávať denne, teda aj počas pracovných dní, víkendov a voľných dní.



Vlakový spoj, ktorý bude pridaný večer, bude mať pravidelný odchod z Leopoldova o 22.20 h s príchodom do Hlohovca o 22.26 h. Vlak z hlohoveckej stanice odíde o 22.35 h s pravidelným príchodom do Leopoldova o 22.41 h. Obidva spoje budú premávať počas pracovných dní.