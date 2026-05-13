Medzi mestami Veľký Krtíš a Modrý Kameň otvorili náučný chodník Babka
Náučný chodník sa končí na začiatku Modrého Kameňa v lese.
Autor TASR
Veľký Krtíš 13. mája (TASR) - Medzi mestami Veľký Krtíš a Modrý Kameň v stredu oficiálne otvorili náučný chodník Babka. Informoval o tom riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
Dodal, že vyznačili 12 lokalít. Náučný chodník tak turistom priblíži hospodárenie v lese, s pôdou i s vinohradmi. Oboznámi ich aj s faunou a flórou v regióne, s jeho vinárstvom, baníctvom i históriu. Jeho dĺžka je približne 4,8 kilometra. „Vytvára zázemie pre návštevníkov, turistov i cyklistov, ktorí na tomto mieste môžu stráviť napríklad príjemné popoludnie,“ objasnil. Spresnil, že cena výsledného projektu je v súčasnosti približne 55.000 eur.
Zdôraznil, že s budovaním chodníka budú pokračovať ďalej. Dokončiť plánujú altánok s oddychovou zónou a s ohniskom.
Náučný chodník sa končí na začiatku Modrého Kameňa v lese. Turisti sa z neho dostanú na cestu a pokračovať môžu na modrokamenské námestie i na hrad Modrý Kameň, kde je Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea. Primátorka Mária Bednárová víta, že cyklisti a chodci z mesta sa už nebudú musieť presúvať do Veľkého Krtíša a naspäť po hlavnej ceste.
