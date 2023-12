Medzi najväčšie projekty Poltáru v tomto roku patrí obnova vnútrobloku

Poltár 16. decembra (TASR) - Medzi najväčšie projekty mesta Poltár v tomto roku patrí obnova vnútrobloku sklárskeho sídliska. Je to nové verejné miesto pre športové aktivity, oddych a spoločenské stretnutia občanov. Pre TASR to uviedol primátor Peter Sitor.



Celá investícia zahŕňala rôzne úpravy a zlepšenia priestoru. "Práce na nových chodníkoch, ktoré mali za úlohu zlepšiť pohodlie a bezpečnosť peších, sa dotýkali viacerých častí priestoru," objasnila Jozefína Očenášová z kancelárie primátora. Zároveň pribudla zeleň, kvetinové záhony i nové detské herné prvky. Pre šport a cvičenie pribudli rôzne zariadenia. Na obnovu získala samospráva dotáciu z eurofondov vo výške 529.758 eur. Na spolufinancovaní sa podieľa piatimi percentami.



Za úspech primátor považuje aj to, že v tomto roku podporili miestne organizácie sumou 68.000 eur. "Na rok 2024 mesto zvýšilo podporu o 4000 eur," objasnil. Dodal, že v súčasnosti pokračujú prípravy na výmenu celej strechy na poliklinike a časti poškodenej strechy na športovej hale.



V budúcom roku chce samospráva podľa jeho slov doplniť kamerový systém, rozšíriť parkovacie miesta i vybudovať prístrešok na kúpalisku. Plánuje tiež modernizovať interiér i exteriér Základnej školy Slobody 2. "Súčasťou majú byť nové učebne, bezbariérový prístup, zateplenie i oprava strechy na budove telocvične," poznamenal. Nakúpiť tiež chce kontajnery a zabezpečiť priestory pre základnú umeleckú školu.