Medzi najviac meškajúcimi linkami v Bratislave sú 32, 37, 42, 59 a 98

Bratislava 27. januára (TASR) - V bratislavskej mestskej hromadnej doprave (MHD) patria medzi najviac meškajúce autobusové a trolejbusové linky 32, 37, 42, 59, 75 a 98. Jedným z hlavných dôvodov je narastajúca intenzita individuálnej automobilovej dopravy v meste. Pre TASR to uviedol hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Jozef Vozár.



"Dopravný podnik len zriedka spôsobuje meškania spojov vlastným pričinením. Prípadné meškania bývajú spôsobené nečakanými komplikáciami alebo mimoriadnymi situáciami," skonštatoval Vozár.



Najčastejšie odchýlky od cestovných poriadkov zaznamenáva mestský dopravca v časoch dopravných špičiek. Zvyčajne to býva cez pracovné dni ráno v čase približne medzi 8.00 a 9.00 h, popoludní medzi 16.00 a 18.00 h. "Linky, na ktoré dopravné kongescie vplývajú najviac, meškajú do desať až 15 minút," poznamenal Vozár s tým, že v prípade zložitejších dopravných situácií využíva záložné vozidlá rozmiestnené v rôznych častiach Bratislavy.



K zrýchleniu celkového času prepravy cestujúcich pomáhajú viaceré opatrenia. Jedným z nich sú napríklad zastávky na znamenie, ktoré mestský dopravca plošne zaviedol vo februári 2023. Ďalším opatrením je tiež "zatraktívnenie" intervalov liniek MHD, čo znamená, že linka jazdí častejšie. "V budúcnosti tiež budú výkony niektorých liniek nahradené električkovou trakciou," pripomenul Vozár.



V spolupráci s hlavným mestom sa dopravný podnik usiluje aj o rozširovanie preferencie pre MHD. Jedným zo spôsobov je zriaďovanie vyhradených jazdných pruhov, čo rovnako pomáha predchádzať meškaniu. Napríklad BUS pruhy na Gagarinovej ulici pomohli vozidlám DPB ušetriť počas popoludňajšej špičky 71 percent jazdného času v smere do Vrakune. Na Karadžičovej ulici ušetria vodiči DPB popoludní zhruba 58 percent jazdného času. V priemere sa MHD na dotknutých úsekoch zrýchlila o 32 percent.



Osvedčuje sa tiež preferencia vozidiel MHD v križovatkách cez svetelnú signalizáciu, respektíve vhodné usporiadanie jazdných pruhov v križovatkách. Snahou je tiež zvyšovať podiel verejnej osobnej dopravy. Medzi motivujúce opatrenia sa dá podľa DPB zaradiť zvyšovanie výkonov verejnej dopravy či dostatočná kapacita a ponuka spojov. Naopak, medzi represívne riešenia sa radí parkovacia politika, "uberanie" priestoru pre autá v uliciach alebo riešenia známe zo zahraničia, ako spoplatnenie vjazdu do mesta či nízkoemisné zóny.