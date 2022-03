Medzi návštevníkmi Sandbergu sú stále takí, ktorí porušujú zákon

Bratislava 20. marca (TASR) – Medzi návštevníkmi významnej paleontologickej lokality Sandberg (Pieskovec), ktorý je súčasťou národnej prírodnej rezervácie (NPR) Devínska Kobyla v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, sa stále nájdu takí, ktorí porušujú zákon. A to aj napriek opakovanej osvete a upozorňovaniu na dodržiavanie zákona o ochrane prírody. Pre TASR to potvrdil Peter Puchala, riaditeľ Správy chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty.



"Najčastejšie je to pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka. Často sa na tejto lokalite stretávame s poškodzovaním označenia a upozornení na dodržiavanie zákona o ochrane prírody," priblížil Puchala.



Podľa neho nepomáha niekedy ani to, že boli osadené oplotenia, ktoré jasne ukazujú, kam sa nedá chodiť. "Napriek tomu však niektorí návštevníci majú potrebu dostať sa za tieto oplotenia, často iba preto, aby si urobili fotografiu," poznamenal Puchala. Iné porušenia zákona bývajú podľa ochranárov menej časté.



V prípade, ak by niekto videl, že niektorí z návštevníkov porušuje zákon, je podľa ochranárov najlepšie v prvom rade ho upozorniť. "Slušný človek by takéto niečo mal pochopiť," myslí si Puchala, hoci priznáva, že "pri niektorých osobách toto nemusí stačiť". Pri agresívnom správaní, respektíve vážnejšom porušení, napríklad pri trhaní chránených rastlín, je lepšie volať policajnú hliadku.



Ochranári zároveň vítajú iniciatívu mestskej časti Devínska Nová Ves osadiť kamerový systém, ktorý by dohliadal na Sandberg. Samospráva vo februári pre TASR potvrdila, že na realizácii intenzívne pracuje a vybavuje potrebné povolenia a konektivitu potrebnú pre integráciu do systému Dohľadového centra. "Vzhľadom na vysokú návštevnosť na Sanbergu bude uvedený dohľad nápomocný pri dodržiavaní zákona a daná lokalita patrí k najkritickejším na celom území Devínskej Kobyly," dodal Puchala.