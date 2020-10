Nové prípady v Bratislavskom kraji sú najmä dohľadané kontakty

Bratislava 5. októbra (TASR) – Medzi najnovšími prípadmi ochorenia COVID-19 v Bratislavskom kraji sú najmä aktívne dohľadané kontakty už pozitívnych osôb, ktorí boli vyšetrovaní počas posledných dní, väčšinou ide o úzke kontakty v rámci rodín, priateľov, pracoviska či školského alebo predškolského zariadenia. Na sociálnej sieti o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavného mesta Bratislavy.



Hygienici ojedinele objavili aj sporadické prípady nového koronavírusu. „Najmladšou osobu je deväťročné dieťa z okresu Bratislava IV - Devínska Nová Ves, najstaršou je 73-ročná žena z Dúbravky. Nové prípady evidujeme vo všetkých okresoch Bratislavského kraja, pričom najviac ich pribudlo v hlavnom meste a v okrese Malacky," spresni regionálny úrad.



Ako ďalej doplnil, v Bratislavskom kraji boli nariadené karanténne opatrenia na dvoch gymnáziách, ide o Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa a o Galileo School na Dudvážskej ulici. Ďalej ide o Súkromnú športovú strednú odbornú školu M. C. Sklodowskej 1, Základnú školu I. Bukovčana v Bratislave a o komunitné ubytovacie zariadenie v rámci Bilingválneho gymnázia v Bratislave.



Regionálny úrad doplnil, že vždy išlo o zatvorenie tried, a nie celej školy. „Väčšinou sa nový koronavírus potvrdil u detí, respektíve študentov a v jednom prípade bol pozitívny pedagogický pracovník školského zariadenia," dodal.