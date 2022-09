Medzi obcami Čavoj a Gápel havarovalo auto s nelegálnymi migrantmi

Bratislava 13. septembra (TASR) - Medzi obcami Čavoj a Gápel v okrese Prievidza havarovalo vozidlo s nelegálnymi migrantmi. Išlo o o štyroch mužov, dve ženy a štyri maloleté deti vo veku od jedného do päť rokov v sprievode svojich rodičov z Turecka a Sýrie. Prevádzač z miesta nehody ušiel. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Hliadka z obvodného oddelenia Policajného zboru Nitrianske Rudno prišla na miesto nehody, kde zistila, že havarované auto je bez posádky. Išlo o vozidlo s maďarským evidenčným číslom. Neďaleko nehody spozorovali policajti migrantov. Jedna zo žien mala podľa polície zlomenú kľúčnu kosť, druhá zlomený nos. Policajti preto privolali zdravotnú pomoc a ženy boli na mieste ošetrené.



"Zranené ženy spolu s jedným dieťaťom boli za asistencie policajnej hliadky z Prievidze odvezené do nemocnice s poliklinikou v Bojniciach na ošetrenie," priblížili policajti. Zvyšné osoby vypočul na oddelení v Nitrianskom Rudne vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii. "Keďže žiadna z osôb nemala doklad totožnosti ani doklad oprávňujúci na pobyt, následne si ich prevzala mobilná jednotka, ktorá vykonala všetky úkony v súvislosti s nelegálnou migráciou," uviedla polícia.



Zároveň zistila, že dvaja štátni príslušníci Sýrie sú žiadateľmi o azyl v Bulharsku. Budú preto zaistení, aby sa zabezpečil ich prevoz do Bulharska podľa Dublinského nariadenia. "Štátnym príslušníkom Tureckej republiky budú vzhľadom na ich neoprávnený pobyt na území Slovenska vydané rozhodnutia o administratívnom vyhostení, a keďže nemajú platné cestovné doklady, budú zaistení na účel výkonu ich administratívneho vyhostenia," povedali policajti.