Medzi obcami Herľany a Banské sprejazdnili mostné provizórium

Banské 24. februára (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) sprejazdnil mostné provizórium cez horský potok medzi obcami Herľany a Banské na ceste II/576. Vodiči po ňom môžu od štvrtka (23. 2.) prechádzať striedavo v jednom jazdnom pruhu a nemusia tak využívať obchádzkovú trasu. Informoval o tom Úrad KSK.



Dobudovanie dočasného mosta krajskí cestári ukončili ešte na jeseň minulého roka, založené je na spodnej stavbe pôvodného mosta. Oficiálne otvorenie sa mohlo podľa samosprávy zrealizovať až po vydaní rozhodnutia vo veci predčasného užívania dočasnej stavby Okresným úradom Košice-okolie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20. februára.



S búraním pôvodného mosta začali ešte v druhej polovici augusta 2022, nasledovalo odstránenie sutín a výstavba 12 metrov dlhého náhradného premostenia. "Som rád, že dočasný most je už v prevádzke, keďže tomu predchádzal náročný administratívny proces. Výstavba nového mosta je súčasťou projektu, ktorý budeme hradiť z eurofondov, ide o druhú etapu rekonštrukcie cesty II/576. Z projektu sme však vyňali zbúranie mosta a spolu s dočasným premostením ich župa realizovala vo vlastnej réžii," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Práce si podľa neho vyžiadali viac ako 263.000 eur z krajského rozpočtu.



Po oceľovom premostení dlhom 12 metrov môžu prechádzať všetky vozidlá s hmotnosťou do 25 ton, hmotnosť na nápravu je maximálne desať ton v jednom jazdnom pruhu. Rýchlosť v bezprostrednej blízkosti provizória je znížená na desať kilometrov za hodinu a riadenie dopravy je zabezpečené značkou prednosť pred protiidúcimi vozidlami.



Most medzi Herľanmi (okr. Košice-okolie) a Banským (okr. Vranov nad Topľou) postavili ešte v roku 1948 a pre havarijný stav ho okresný úrad nariadil uzatvoriť.



Projekt rozsiahlej rekonštrukcie cesty II/576 medzi obcami Bohdanovce a Herľany na úseku dlhom 18 kilometrov začal vlani začiatkom októbra. Ak pôjde všetko podľa plánu, nový a bezpečný most by mal na mieste stáť do konca tohto roka, informoval kraj. Oprava ide z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške viac ako 10,2 milióna eur.