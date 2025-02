Medzi obcami Hviezdoslavov a Mierovo by mohla vzniknúť čistiareň vôd

Hviezdoslavov/Mierovo 9. februára (TASR) - V lokalite medzi obcami Hviezdoslavov a Mierovo v okrese Dunajská Streda by mohla vzniknúť nová čistiareň odpadových vôd (ČOV). Určená by mala byť na čistenie komunálnych odpadových vôd z obce Hviezdoslavov a okolitých obcí. Vyplýva to zo zámeru predloženého spoločnosťou GWS do zisťovacieho konania v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).



Navrhovaná činnosť rieši výstavbu novej ČOV vrátane výtlačných potrubí smerujúcich z Hviezdoslavova do ČOV a z ČOV do recipientu. "Navrhovaná činnosť vo veľkej miere prispeje k ochrane životného prostredia, keďže sa zabezpečí bezpečné odvádzanie splaškových odpadových vôd vodotesnou kanalizáciou a následné čistenie týchto vôd na navrhovanej ČOV," uvádza sa v predloženom zámere.



Kapacita ČOV by mala byť dimenzovaná na čistenie odpadových vôd zodpovedajúcich znečisteniu, ktoré vyprodukuje 10.000 ekvivalentných obyvateľov (EO), s predprípravou na možnosť ďalšieho prípadného rozšírenia kapacity až na 30.000 EO. Na základe tabuľkových cien sa orientačné náklady stavby odhadujú na 8,5 milióna eur.



Obec Hviezdoslavov a spoločnosť GWS uzatvorili vlani v júli memorandum o spolupráci, v ktorom deklarujú záujem, aby bola realizovaná výstavba a následná prevádzka ČOV. Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní vzájomnej súčinnosti počas procesu prípravy a realizácie predmetného zámeru.