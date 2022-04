Medzi obcami Rudňany a Poráč sa začína rekonštrukcia vozovky

Rudňany/Poráč 4. apríla (TASR) – Cesta tretej triedy medzi obcami Rudňany a Poráč v spišskonovoveskom okrese prejde rekonštrukciou. Hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Simona Tančáková informovala, že sa obnovia dva úseky vozovky s celkovou dĺžkou 630 metrov a oporný múr spolu v dĺžke 330 metrov. Práce potrvajú desať mesiacov.



Stavebné práce sú rozdelené do dvoch etáp a vyžiadajú si aj čiastočné obmedzenie dopravy. Dielo za viac ako 2,1 milióna eur zrealizuje zhotoviteľ pre Správu ciest Košického samosprávneho kraja (KSK). Župa projekt financuje z vlastného rozpočtu. "Táto cesta síce vedie do tzv. koncovej obce Poráč, kde je intenzita dopravy nižšia, avšak je hlavnou spojnicou do Spišskej Novej Vsi. Aj preto sme sa rozhodli jej rekonštrukciu zaradiť medzi tohtoročné investičné priority a s jej opravou začíname hneď po zime," zdôvodnil predseda KSK Rastislav Trnka.



V rámci projektu dôjde k odstráneniu existujúcich vrstiev vozovky, zemným prácam, zriadeniu a oprave odvodňovacích zariadení a pokládke nových konštrukčných vrstiev vozovky. Aktuálne krajnice sa spevnia a vybudujú sa nové. "Zrealizujú sa aj pružné zálievky na pracovných spojoch a horniny na priľahlom svahu stavbári spevnia sieťovinou a rohožami. Dokončovacie práce budú pozostávať napríklad z osadenia nových zvodidiel, smerových stĺpikov či dopravných značiek," priblížila hovorkyňa.



Pôvodný oporný múr pozdĺž vozovky sa zrekonštruuje a po realizácii výkopových prác dôjde k osadeniu jeho nových základov, tzv. pilotov. Následne sa zriadia odvodňovacie zariadenia, ako priepusty, chráničky, drenáže či šachty, a práce budú pokračovať samotnou rekonštrukciou oporného múra. "Premávka bude riadená dočasným dopravným značením a svetelnou signalizáciou s tým, že využívať sa bude vždy len jeden jazdný pruh. Doprava tak zostane počas opravy cesty s istými obmedzeniami zachovaná," doplnila Tančáková.



Dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci stav a kvalita vozovky. Tá vykazuje poruchy v podobe trhlín v obrusnej vrstve a lokálnych poklesov z dôvodu rozpadu existujúceho oporného múru. Na opornom múre sú značné poškodenia, krajnica je zosunutá, stĺpiky zvodidiel sú obnažené a stratili svoju záchytnú schopnosť. "Cieľom stavebných prác je odstrániť havarijný stav cesty a zvýšiť tak komfort a bezpečnosť vodičov," uzatvára hovorkyňa.