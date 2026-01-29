Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. január 2026Meniny má Gašpar
< sekcia Regióny

Cestu medzi obcami Zohor a Vysoká pri Morave uzavreli po nehode

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Zasahujú tam policajti aj viaceré záchranné zložky.

Autor TASR
,aktualizované 
Polícia uzavrela cestu medzi obcami Zohor a Vysoká pri Morave pre štvrtkovú rannú dopravnú nehodu dvoch áut. Zasahujú tam policajti aj viaceré záchranné zložky. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Podľa doposiaľ zistených informácií tu krátko po 7.00 h došlo k čelnej zrážke dvoch motorových vozidiel,“ priblížila polícia. Žiada vodičov, aby sa úseku pokiaľ možno vyhli a na prejazd týmto úsekom použili alternatívne trasy.


.

Neprehliadnite

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach

REBRÍČEK VŠ: Ktorá technická univerzita je na Slovensku najlepšia?

Prezident SR vymenoval v stredu 25 nových sudcov