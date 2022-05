MAL LEN 20 ROKOV: Po dopravnej nehode pri R. Sobote zahynul mladík

Zdevastované auto mladíka po dopravnej nehode medzi obcou Bátka a mestskou časťou Bakta. Foto: Polícia SR - Banskobystrický kraj

"Z doposiaľ nezistených príčin mal vodič prejsť s vozidlom do protismernej časti vozovky, vojsť do ľavej priekopy, kde sa auto prevrátilo a narazilo do stromu," priblížila polícia.