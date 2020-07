Medzi Prešovom a Starou Ľubovňou bude premávať mimoriadny vlakový spoj

Prešov 3. júla (TASR) – Na trase Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa bude premávať mimoriadny vlakový spoj. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a krajskými organizáciami cestovného ruchu vypraví počas leta štyridsaťštyri mimoriadnych vlakových spojení na desiatich linkách.



Podľa Františka Baláža z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska v Prešovskom kraji bude najväčším lákadlom letný expres na spomenutej trase. Premávať bude každú sobotu a nedeľu v dvoch pároch s platnosťou od 4. júla do 12. septembra.



"Letný expres vyrazí z Prešova o 7.54 h, príchod do Starej Ľubovne je naplánovaný na 9.09 h. Ďalšia vlaková súprava dopraví cestujúcich na konkrétne miesta s osemhodinovým rozostupom, teda z Prešova o 15.54 h. Pripravené sú tiež spojenia, ktoré cestujúcich dopravia naspäť zo Starej Ľubovne o 10.58 h a 17.58 h,“ uviedol Baláž.



Návštevníci Prešovského kraja tak podľa riaditeľa KOCR Severovýchod Slovenska Martina Janoška majú možnosť komfortne sa dopraviť napríklad až na Hrad Ľubovňa, keďže mesto Stará Ľubovňa bude vypravovať autobusové spoje zo železničnej stanice priamo na hrad.



"Veríme, že tieto sezónne vlaky budú v budúcnosti len pribúdať, pretože sezónne vlakové spojenia by mohli byť využiteľné aj v ďalších lokalitách. Dlhodobo sa napríklad zaoberáme myšlienkou vypravovania Cykloexpresu na trase Prešov – Humenné – Stakčín," doplnil Janoško.



Cieľovou stanicou letného expresu je mesto Stará Ľubovňa, ktoré sa pýši svojou dominantou - Hradom Ľubovňa. Na ten sa návštevníci dostanú mestským autobusom, na ktorý prestúpia priamo na železničnej stanici.



"Prehliadku expozícií na Hrade Ľubovňa môžu absolvovať so sprievodcom alebo prostredníctvom sprievodných textov v deviatich jazykových mutáciách, prístupné sú aj pre nevidiacich a nepočujúcich. Pod Hradom Ľubovňa sa nachádza Ľubovniansky skanzen predstavujúci krásu ľudovej architektúry Spiša a Šariša," uviedol riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Severný Spiš Pieniny Jakub Ondrej.



Ako povedal, poznávať krásy regiónu je možné aj vďaka cyklotrasám vybudovaným v rámci projektu Aquavelo, ktorý spája viacero kúpeľných miest slovensko-poľského pohraničia v rámci doliny Popradu.



"Pre cyklistických nadšencov, preferujúcich adrenalínové jazdy, odporúčame navštíviť horské cyklotrasy, takzvané singletraily rôznej náročnosti vybudované v Starej Ľubovni alebo v neďalekej Lechnici v Pieninskom národnom parku," dodal Ondrej.