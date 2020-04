Medzi repatriantmi sú i vandali, niektorí dokonca kradli

Prešov 29. apríla (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) prijal do štyroch školských internátov v uplynulých dňoch ďalších 246 repatriantov. Ako v tejto súvislosti uviedol predseda PSK Milan Majerský, nie všetci sa v povinnej štátom nariadenej karanténe správajú slušne.



"Väčšina repatriovaných disciplinovane plní pokyny všetkých tých, ktorí sa o nich starajú. No nájdu sa medzi nimi aj výnimky a takí, ktorí si nevážia to, čo dostávajú od Slovenska, aj od Prešovského kraja. Niektorí nám dokonca odcudzili alebo poškodili zariadenie internátnych izieb," povedal s tým, že karanténne centrá ako objekty hospodárskej mobilizácie sa riadia prísnymi pravidlami, ktoré nie každý z ubytovaných rešpektuje rovnako. Majerský tiež vyzdvihol prácu zamestnancov školských zariadení a tiež dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o príjem repatriantov a následne i o celý ich pobyt.



Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, krajská samospráva aktuálne eviduje v Poprade 124 ubytovaných, v Bardejove 43, vo Svidníku 40 a Vranove nad Topľou 39 repatriantov, ktorí sa vrátili na Slovensko prevažne z Veľkej Británie, Rakúska, Nemecka a Ukrajiny. "Môžem povedať, že v rámci celého Slovenska sme sa stali lídrom v počte prijatých repatriantov," uviedol v tejto súvislosti Majerský s tým, že fungovanie všetkých štyroch krajských internátnych zariadení slúžiacich ako karanténne centrá kraj zatiaľ financuje z vlastných zdrojov a zabezpečuje prostredníctvom vlastných zamestnancov. Podľa Jeleňovej slov poskytuje PSK repatriantom okrem ubytovania aj personál, stravovanie, hygienické balíčky, dezinfekciu priestorov i ďalšie činnosti. Vo vlastnej réžii pomáha aj s ochrannými prostriedkami pre obslužné tímy a dobrovoľníkov. "Keďže sa stávame určitým strediskom krízového manažmentu, mali by sme mať refundované všetky náklady spojené s prijímaním a pobytom repatriantov cez jednotlivé ministerstvá," dodal Majerský.