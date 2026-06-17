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Medzi Rohožníkom a Malackami zasahoval pri dopravnej nehode vrtuľník
Cesta II/143 bola podľa polície pre pristátie vrtuľníka krátko neprejazdná.
Autor TASR
Rohožník/Malacky/Bratislava 17. júna (TASR) - Medzi Rohožníkom a Malackami zasahoval pri dopravnej nehode okrem ostatných záchranných zložiek v stredu popoludní aj vrtuľník. Zrazil sa tam motocyklista a osobné auto. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
Cesta II/143 bola podľa polície pre pristátie vrtuľníka krátko neprejazdná. Vodičov vyzvala, aby sa úseku vyhli.
Cesta II/143 bola podľa polície pre pristátie vrtuľníka krátko neprejazdná. Vodičov vyzvala, aby sa úseku vyhli.