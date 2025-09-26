< sekcia Regióny
Medzi Šálkovou a Ponikami pribudla nová asfaltová cyklotrasa
Nová asfaltová cyklotrasa vznikla na mieste niekdajšej poľnej cesty, ktorú mohli doposiaľ využívať iba horskí cyklisti.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. septembra (TASR) - Pri Banskej Bystrici pribudla nová asfaltová cyklotrasa. Vedie od mestskej časti Šálková smerom na obec Poniky, návštevníkom ponúkne výhľady na široké okolie i možnosť oddychu v novovybudovanom altánku. Pre médiá to v piatok počas slávnostného otvorenia uviedol predseda Pozemkového spoločenstva komposesorátu a urbariátu Šálková Ivan Uhrík.
Nová asfaltová cyklotrasa vznikla na mieste niekdajšej poľnej cesty, ktorú mohli doposiaľ využívať iba horskí cyklisti. „Celková dĺžka je 1852 metrov. Cyklotrasa sa napája na dve štátne cesty, a to komunikáciu, ktorá prechádza cez mestskú časť Šálková a pokračuje na Môlču. Druhé vyústenie cyklotrasy je na štátnej ceste smer na Poniky,“ priblížil Uhrík.
Práce na výstavbe novej lesnej cyklotrasy zo Šálkovej na Poniky sa začali ešte vlani v novembri, stavba bola skolaudovaná v polovici septembra. Miestne pozemkové spoločenstvo projekt financovalo s pomocou európskych zdrojov, náklady predstavovali približne 350.000 eur.
Nová cyklotrasa bude podľa predsedu spoločenstva atraktívna nielen pre cyklistov, ale aj rodiny s deťmi, napríklad na prechádzky v prírode. „Je to zároveň oddychová zóna, kde môžu ľudia využívať altánok so zariadením a ohniskom,“ vysvetlil Uhrík s tým, že lokalitu by v budúcnosti chceli ďalej rozvíjať. Pripravený už majú projekt výstavby štyri metre vysokej vyhliadkovej veže, ktorá by ponúkla pohľad na Banskú Bystricu, Poľanu či Nízke a Vysoké Tatry, v súčasnosti čakajú na vhodnú dotačnú výzvu.
Výstavbu novej lesnej cyklotrasy medzi Šálkovou a Ponikami víta aj Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko. „Cykloturistika je na vzostupe všade a náš región nevynímajúc. Dôležité sú najmä takéto bezpečné cyklotrasy. Cyklotrasa je závorami oddelená od akejkoľvek motorovej dopravy, toto je kľúčové najmä pre rodiny s deťmi,“ uviedol výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč.
