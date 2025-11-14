Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. november 2025Meniny má Irma
< sekcia Regióny

Medzi Šamorínom a Bratislavou pribudnú nové ranné autobusové spoje

.
Ilustračné foto. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Spoje budú premávať na linke číslo 201 434 Gabčíkovo - Šamorín - Bratislava v úseku medzi Šamorínom a Bratislavou vždy o 6.09 h, 6.24 h a 6.39 h.

Autor TASR
Trnava 14. novembra (TASR) - Obyvatelia Šamorína a okolia budú môcť od 14. decembra využívať pri cestovaní do Bratislavy tri nové ranné autobusové spoje. Premávať budú v pracovných dňoch počas školského vyučovania. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

„Analýzy ukázali, že ranné spoje medzi Šamorínom a Bratislavou sú dlhodobo preplnené, preto sme pristúpili k ich posilneniu,“ zdôvodnil predseda TTSK Jozef Viskupič. Autobusovú dopravu zabezpečí zmluvný dopravca krajskej samosprávy SAD Dunajská Streda.

Spoje budú premávať na linke číslo 201 434 Gabčíkovo - Šamorín - Bratislava v úseku medzi Šamorínom a Bratislavou vždy o 6.09 h, 6.24 h a 6.39 h. „Spoj o 6.24 h bude premávať ako zrýchlený spoj po rýchlostnej ceste R7 a zastaví len na autobusovej stanici v Šamoríne a na zastávkach Bratislava, Prievozská a Bratislava AS,“ priblížila krajská samospráva. Zvyšné dva budú zastavovať aj v Rovinke a Dunajskej Lužnej.
.

Neprehliadnite

TRAGICKÁ NEHODA NA ŽELEZNICI: V Pečovskej Novej Vsi hlásia jednu obeť

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života