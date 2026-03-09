< sekcia Regióny
Medzi Šaštínom-Strážami a Dojčom chcú vybudovať cyklotrasu
Cyklotrasa bude vedená v úseku rieky Myjava, po pobrežných pozemkoch, účelovej ceste a po berme v koryte rieky.
Autor TASR
Šaštín-Stráže/Senica 9. marca (TASR) - Združenie obcí - Mikroregión Šaštínsko vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu prvého úseku cyklotrasy medzi Šaštínom-Strážami a obcou Dojč. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako tri milióny eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom zákazky je vybudovanie cyklotrasy v úseku Šaštín-Stráže - Dojč, ktorá bude súčasťou plánovaného cyklistického prepojenia medzi mestami Senica a Šaštín-Stráže. Trasa sa začne v intraviláne Šaštína oproti Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a následne povedie extravilánom obcí Borský Mikuláš, Štefanov a Šajdíkove Humence, kde sa napojí na ďalší plánovaný úsek smerom na Senicu.
Cyklotrasa bude vedená v úseku rieky Myjava, po pobrežných pozemkoch, účelovej ceste a po berme v koryte rieky. Súčasťou projektu je aj vybudovanie odpočívadla v Šaštíne-Strážach. Celková dĺžka úseku má byť približne 9,6 kilometra, projektovaná šírka cyklotrasy je tri metre.
Predpokladaná hodnota stavebných prác je 3.031.723,27 eura. Projekt má byť financovaný z fondov Európskej únie. Ponuky môžu záujemcovia predkladať elektronicky do 16. marca. Ponuky budú vyhodnocované najmä podľa ceny, ďalšími kritériami sú lehota výstavby a skúsenosti stavbyvedúceho.
Čo sa týka výstavby druhého úseku cyklotrasy medzi Šaštínom-Strážami a Senicou v trase Dojč - Senica, mesto Senica uzavrelo ešte vlani zmluvu so zhotoviteľom, ktorým sa stala spoločnosť COLAS Slovakia, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou za viac ako dva milióny eur. Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie.
Predmetom zákazky je výstavba cyklotrasy od cesty tretej triedy medzi obcami Dojč a Šajdíkove Humence po verejnú účelovú cestu v extraviláne Senice pri letisku. Súčasťou projektu je aj odbočka z cyklotrasy smerom do obce Dojč a lávka ponad tok Myjavská Rudava. Celková dĺžka plánovaného úseku má byť približne 6,39 kilometra a projektovaná šírka cyklotrasy tri metre.
Predmetom zákazky je vybudovanie cyklotrasy v úseku Šaštín-Stráže - Dojč, ktorá bude súčasťou plánovaného cyklistického prepojenia medzi mestami Senica a Šaštín-Stráže. Trasa sa začne v intraviláne Šaštína oproti Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a následne povedie extravilánom obcí Borský Mikuláš, Štefanov a Šajdíkove Humence, kde sa napojí na ďalší plánovaný úsek smerom na Senicu.
Cyklotrasa bude vedená v úseku rieky Myjava, po pobrežných pozemkoch, účelovej ceste a po berme v koryte rieky. Súčasťou projektu je aj vybudovanie odpočívadla v Šaštíne-Strážach. Celková dĺžka úseku má byť približne 9,6 kilometra, projektovaná šírka cyklotrasy je tri metre.
Predpokladaná hodnota stavebných prác je 3.031.723,27 eura. Projekt má byť financovaný z fondov Európskej únie. Ponuky môžu záujemcovia predkladať elektronicky do 16. marca. Ponuky budú vyhodnocované najmä podľa ceny, ďalšími kritériami sú lehota výstavby a skúsenosti stavbyvedúceho.
Čo sa týka výstavby druhého úseku cyklotrasy medzi Šaštínom-Strážami a Senicou v trase Dojč - Senica, mesto Senica uzavrelo ešte vlani zmluvu so zhotoviteľom, ktorým sa stala spoločnosť COLAS Slovakia, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou za viac ako dva milióny eur. Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie.
Predmetom zákazky je výstavba cyklotrasy od cesty tretej triedy medzi obcami Dojč a Šajdíkove Humence po verejnú účelovú cestu v extraviláne Senice pri letisku. Súčasťou projektu je aj odbočka z cyklotrasy smerom do obce Dojč a lávka ponad tok Myjavská Rudava. Celková dĺžka plánovaného úseku má byť približne 6,39 kilometra a projektovaná šírka cyklotrasy tri metre.