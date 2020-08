Medzi Senicou a obcou Prietrž sa uskutoční už 15. ročník Behu vďaky

Senica 28. augusta (TASR) – Pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania (SNP) sa v sobotu (29. 8.) uskutoční už 15. ročník Behu vďaky, ktorý vedie zo Senice k Pamätníku SNP v miestnej časti obce Prietrž u Rehušov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



Trať je dlhá 11,1 kilometra a vedie po asfaltovej ceste kopcovitým terénom - s celkovým prevýšením cca 300 metrov. "Tí, čo sa prihlásili do 10. augusta, dostanú štartovacie číslo so svojím menom. Prihlásenie je možné aj na mieste. Prezentácia je od 14.30 do 15.30 h na futbalovom štadióne FK Senica," uviedla Moravcová.



"Rozhodovanie, či uskutočniť tento ročník nebolo jednoduché. Doterajšie vládne opatrenia okolo nového koronavírusu príliš optimizmu nedávali. V neposlednom rade nám boli zásadne obmedzené finančné prostriedky, z ktorých sme podujatie financovali. Tieto skutočnosti viedli k tomu, že sme prijali kompromis. Zorganizujeme iba hlavné preteky a pre tento ročník nebudeme organizovať detské a mládežnícke súťaže," doplnil riaditeľ pretekov Milan Jablonický.



Pretekať sa tak bude v troch kategóriách mužov – muži, muži do 40 a 50 rokov a v kategórii žien. Štart podujatia, ktoré organizujú Občianske združenie Petru, mesto Senica a obec Prietrž, je naplánovaný na 16.00 h.