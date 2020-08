Medzi Skalitým a Čadcou bude premávať viac vlakov

Čadca 12. augusta (TASR) – Vlaky na trati medzi obcou Skalité a mestom Čadca budú premávať častejšie. Doterajšie niekoľkohodinové medzery vyplnia štyri nové vlakové spoje. Zmena začne platiť s novým grafikonom od decembra.



"Posilnenie vlakovej dopravy na trati Skalité – Čadca je výsledkom nášho niekoľkomesačného intenzívneho úsilia a rokovaní s ministerstvom dopravy, Železnicami Slovenskej republiky i Železničnou spoločnosťou Slovensko. Som veľmi vďačná, že nové vedenie rezortu dopravy sa problémom vážne zaoberalo a spoločne sme dospeli k dohode," povedala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.



Kraj išiel do rokovaní o zhustení vlakovej dopravy medzi Skalitým a Čadcou na základe požiadaviek obyvateľov, ktoré presadzovali i starostovia obcí Svrčinovec, Skalité a Čierne. "Všetkým nám už roky znepríjemňuje život neúnosná dopravná situácia, nedostavaná diaľnica a každodenné kolóny v tomto regióne, ktoré ľudí brzdia pri dochádzaní do zamestnania, škôl či k lekárovi. Verím, že pridané vlaky ľuďom aspoň čiastočne pomôžu a konečne budú mať dôvod presadnúť z áut do vlakov," dodala Jurinová.



Nový grafikon s pridanými vlakovými spojmi na trati Skalité – Čadca začne platiť od 2. decembra 2020.