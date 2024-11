Medzi Sládkovičovom a Galantou by mohol vzniknúť logistický park

Sládkovičovo 23. novembra (TASR) - Investor chce vybudovať v katastri mesta Sládkovičovo v smere na Galantu logistický park. Pozostávať má z objektov dvoch hál s prislúchajúcou infraštruktúrou. Slúžiť majú najmä ako logistické a skladové centrum. Vyplýva to zo zámeru predloženého spoločnosťou P3 Senec I do zisťovacieho konania v rámci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA).



Logistický park by sa mal nachádzať približne dva kilometre juhovýchodne od centra mesta Sládkovičovo. Investor v predloženom zámere priblížil, že okrem logistického a skladového centra by mohli vyčlenené časti hál slúžiť aj pre ľahkú neškodnú priemyselnú výrobu ako montážne práce a kompletizačné činnosti na výrobkoch, napríklad pre automobilový priemysel.



"Umiestnené funkcie v areáli si budú vyžadovať príjazd kamiónov diaľkovej dopravy, ako aj prístup malých a stredne veľkých nákladných vozidiel pre zabezpečovanie lokálnej a regionálnej obsluhy," priblížil investor s tým, že sa uvažuje s postupnou, etapovitou výstavbou. Predpokladaný začiatok výstavby je zatiaľ stanovený na záver roka 2025.



Obe haly majú slúžiť pre samostatného nájomníka. Podlahová plocha administratívnej časti prvej haly má byť 1615 štvorcových metrov, skladovacia časť má byť na ploche takmer 23.000 štvorcových metrov. Druhá hala má byť väčšia, podlahová plocha administratívnej časti má byť takmer 4400 štvorcových metrov, skladová časť má mať plochu takmer 62.000 štvorcových metrov. Predpokladané investičné náklady sú približne 80 miliónov eur.



Okresný úrad v Galante právoplatne rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. "Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov," uvádza sa v rozhodnutí úradu.