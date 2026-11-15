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Medzi Starou a Novou Ľubovňou vzniklo nové cyklistické prepojenie
Celková dĺžka novej cyklotrasy na ľavom brehu rieky Jakubianka dosahuje 2,48 kilometra a je rozdelená na štyri stavebné objekty.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 15. novembra (TASR) - Medzi Starou Ľubovňou a Novou Ľubovňou vzniklo nové cyklistické prepojenie, ktoré rozširuje medzinárodnú cyklistickú magistrálu EuroVelo 11. Projekt za 1,2 milióna eur zahŕňa 2,5 kilometra nových asfaltových trás mimo frekventovaných ciest a doplnkovú infraštruktúru vrátane prístrešku. Podporený bol prostredníctvom integrovaných územných investícií Prešovského samosprávneho kraja (PSK) z Programu Slovensko, pričom príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja presahuje milión eur. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
Celková dĺžka novej cyklotrasy na ľavom brehu rieky Jakubianka dosahuje 2,48 kilometra a je rozdelená na štyri stavebné objekty. Konkrétne v dĺžke 108 metrov vedie od obchvatu smerom na Ulicu SNP v Starej Ľubovni a ďalej sú jej súčasťou ľavostranné cyklotrasy Stará Ľubovňa v dĺžke 1,1 kilometra, úsek Nová Ľubovňa po lávku v dĺžke 1,1 kilometra a cyklotrasa Nová Ľubovňa od lávky, ktorá má takmer 230 metrov.
„Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa s ideálnou dojazdovou vzdialenosťou približne troch kilometrov vhodne dopĺňa chýbajúcu časť významnej medzinárodnej cyklistickej magistrály EuroVelo 11, ktorá vedie z Poľska cez Slovensko do Maďarska a ďalej na juh Európy. Navrhnutá je mimo frekventovaných ciest, čím sa minimalizuje riziko nebezpečných dopravných kolízií,“ uviedla hovorkyňa kraja.
Konkrétne je trasovaná v blízkosti vodného toku a priemyselnej zóny, takže podľa Jeleňovej prináša kvalitnú pracovnú mobilitu aj pre tunajších zamestnancov. „Zároveň prechádza atraktívnym prírodným prostredím, ktoré leží v blízkosti Vysokých Tatier, Levočských vrchov na juhu od mesta, Spišskej Magury na západe či Malých Pienin a Haligovských skál na severozápade. Ľubovnianska vrchovina a časť Čergova navyše ponúkajú atraktívne výhľady na východe územia,“ priblížila hovorkyňa kraja.
Ako povedala, súčasťou projektu je aj doplnková infraštruktúra. V mestskom úseku pri športoviskách pribudne moderné verejné osvetlenie a na samotnej cyklotrase nový krytý prístrešok s lavičkami a stojanmi pre bicykle.
Rada partnerstva PSK v rámci integrovaných územných investícií má pre oblasť cyklodopravy a cykloturistiky pripravených 26 projektov za takmer 28 miliónov eur. Významná časť z nich je zameraná na rozvoj medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11 a siete Poloniny trail. Medzi projektovými zámermi sú napríklad úseky Prešov - Veľký Šariš, Chmeľnica - Plavnica, Lipany (II. etapa), Šarišské Dravce - Krásna Lúka, Rožkovany (II. etapa). V Poloninách ide o projekty premostenia rieky Cirocha v Stakčíne, druhú etapu v Uličskom Krivom a úsek v Snine od Sninských rybníkov smerom na Stakčín.
Celková dĺžka novej cyklotrasy na ľavom brehu rieky Jakubianka dosahuje 2,48 kilometra a je rozdelená na štyri stavebné objekty. Konkrétne v dĺžke 108 metrov vedie od obchvatu smerom na Ulicu SNP v Starej Ľubovni a ďalej sú jej súčasťou ľavostranné cyklotrasy Stará Ľubovňa v dĺžke 1,1 kilometra, úsek Nová Ľubovňa po lávku v dĺžke 1,1 kilometra a cyklotrasa Nová Ľubovňa od lávky, ktorá má takmer 230 metrov.
„Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa s ideálnou dojazdovou vzdialenosťou približne troch kilometrov vhodne dopĺňa chýbajúcu časť významnej medzinárodnej cyklistickej magistrály EuroVelo 11, ktorá vedie z Poľska cez Slovensko do Maďarska a ďalej na juh Európy. Navrhnutá je mimo frekventovaných ciest, čím sa minimalizuje riziko nebezpečných dopravných kolízií,“ uviedla hovorkyňa kraja.
Konkrétne je trasovaná v blízkosti vodného toku a priemyselnej zóny, takže podľa Jeleňovej prináša kvalitnú pracovnú mobilitu aj pre tunajších zamestnancov. „Zároveň prechádza atraktívnym prírodným prostredím, ktoré leží v blízkosti Vysokých Tatier, Levočských vrchov na juhu od mesta, Spišskej Magury na západe či Malých Pienin a Haligovských skál na severozápade. Ľubovnianska vrchovina a časť Čergova navyše ponúkajú atraktívne výhľady na východe územia,“ priblížila hovorkyňa kraja.
Ako povedala, súčasťou projektu je aj doplnková infraštruktúra. V mestskom úseku pri športoviskách pribudne moderné verejné osvetlenie a na samotnej cyklotrase nový krytý prístrešok s lavičkami a stojanmi pre bicykle.
Rada partnerstva PSK v rámci integrovaných územných investícií má pre oblasť cyklodopravy a cykloturistiky pripravených 26 projektov za takmer 28 miliónov eur. Významná časť z nich je zameraná na rozvoj medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11 a siete Poloniny trail. Medzi projektovými zámermi sú napríklad úseky Prešov - Veľký Šariš, Chmeľnica - Plavnica, Lipany (II. etapa), Šarišské Dravce - Krásna Lúka, Rožkovany (II. etapa). V Poloninách ide o projekty premostenia rieky Cirocha v Stakčíne, druhú etapu v Uličskom Krivom a úsek v Snine od Sninských rybníkov smerom na Stakčín.