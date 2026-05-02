Medzi Trnavou a Dolnou Krupou začína premávať bezplatný autobus
Autobus s kapacitou 50 miest bude premávať do 28. júna vždy v sobotu a nedeľu.
Autor TASR
Dolná Krupá 2. mája (TASR) - Bezplatný turistický autobus Krupanská fčela začína premávať medzi Trnavou a Dolnou Krupou už v sobotu. Návštevníkom bude k dispozícii každý víkend počas mája a júna. Cieľom projektu je podporiť cestovný ruch v regióne a zlepšiť dostupnosť turistických lokalít aj pre návštevníkov bez auta. TASR o tom informovala Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Autobus s kapacitou 50 miest bude premávať do 28. júna vždy v sobotu a nedeľu. Z Trnavy odchádza spred železničnej stanice o 9.30 a 15.00 h, späť z Dolnej Krupej, od kaštieľa, vyrazí o 14.30 a 18.30 h. Spojenie je prispôsobené aj cestujúcim využívajúcim vlakovú dopravu. „Prechádza najvýraznejšími miestami, ale aj momentami v histórii obce. Časy prehliadok nadväzujú práve na Krupanskú fčelu, pričom sprievodca čaká na záujemcov práve na zastávke fčely,“ ozrejmil riaditeľ OOCR Trnava Tourism Alexander Prostinák.
Dolná Krupá láka návštevníkov najmä historickými a prírodnými pamiatkami. Nachádza sa tu Kaštieľ Dolná Krupá obklopený rozsiahlym anglickým parkom vhodným na prechádzky či pikniky. V jarných mesiacoch rozkvitá miestne rozárium s viac ako 2500 ružami. Súčasťou ponuky je aj Mauzóleum Chotekovcov, ktoré je sprístupnené verejnosti. Obec je známa aj medovinárskou tradíciou.
Krupanská fčela nadväzuje na pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich rokov. Vlani počas 18 dní prepravila 1740 cestujúcich, v roku 2024 ju počas piatich dní využilo 328 návštevníkov. Linku vyhľadávajú najmä rodiny s deťmi, seniori či turisti bez vlastnej dopravy. Zabezpečuje je OOCR Trnava Tourism v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj a s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
V rámci turistickej sezóny pribudnú v regióne aj ďalšie bezplatné autobusové linky. Počas letných mesiacov bude premávať Smolenická fčela a novinkou bude Cíferská fčela, ktorá prepojí železničnú stanicu s miestnymi atrakciami.
