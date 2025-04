Medzi Veľkými Levármi a Malackami pre nehodu nepremávajú vlaky

Bratislava 27. apríla (TASR) - Medzi Veľkými Levármi a Malackami je aktuálne zastavená železničná doprava. Krátko po 12.00 h totiž v úseku došlo k zrážke vlaku so ženou. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.



„Podľa doteraz zistených informácií do jazdnej dráhy prechádzajúcemu osobnému vlaku, smerujúcemu zo železničnej stanice Veľké Leváre do stanice Malacky, vošla žena doposiaľ nezistenej totožnosti. Rušňovodič aj napriek okamžitému použitiu bŕzd zrážke zabrániť už nedokázal,“ priblížila Bartošová. Železniční policajti robia na mieste potrebné úkony.