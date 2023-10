Medzi voličmi v hlavnom meste vyhralo PS

Bratislava 1. októbra (TASR) – Voliči, hlasujúci v hlavnom meste Bratislava, preferovali najviac PS. Hnutie volilo 33,95 percenta z nich. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sobotňajších (30. 9.) volieb do Národnej rady SR, ktoré v nedeľu potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.



Druhý Smer-SD získal 17,49 percenta hlasov. Treťou najčastejšie volenou stranou v Bratislave bola SaS, získala 13,78 percenta hlasov. Hlas-SD volilo 9,36 percenta voličov, OĽANO a priatelia 5,36 percenta.



Ostatné strany získali v Bratislave menej ako päť percent hlasov. KDH dosiahlo identický výsledok ako v rámci celého Bratislavského kraja – 4,9 percenta. Demokrati získali 4,58 a SNS 4,10 percenta.



Nad jedno percento sa v Bratislave dostali ešte Republika (2,66 percenta) a Sme rodina (1,49 percenta).



Víťazom volieb do Národnej rady SR sa stala strana Smer-SD, ktorá získala 22,94 percenta hlasov, čo jej prinieslo 42 kresiel v parlamente. Volebná účasť dosiahla 68,51 percenta, hlasovalo 3.007.123 voličov.