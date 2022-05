Medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom otvoria cyklomost

Bratislava 7. mája (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v spolupráci so spolkovou krajinou Dolné Rakúsko otvára v sobotu oficiálne nový cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom. Ide v poradí o druhú cyklolávku, ktorá prepája Slovensko s Rakúskom. Pripravený je kultúrno-hudobný program či výstava v zámku v Marcheggu. Chýbať nebudú ani organizované cyklojazdy, na ktoré sa účastníci vopred registrovali. Jedna z nich pôjde aj od Cyklomosta slobody v Devínskej Novej Vsi, kde je taktiež pripravený program.



"Verím, že vás dovedie za zážitkami v prekrásnej prírode povodia Moravy a spoznáte nielen faunu a flóru, ale aj zaujímavosti, ktoré ponúka jedna aj druhá strana," pozýva predseda BSK Juraj Droba.



Keďže projekt podporuje ekologickú a udržateľnú mobilitu, príchod zo slovenskej strany k cyklomostu je možný iba na bicykloch, kolobežkách či pešo. Na podujatie sa dá prísť aj verejnou dopravou, ideálne vlakom do stanice Marchegg. Odtiaľ bude k cyklomostu premávať kyvadlová autobusová doprava. "Prístup autom je zo slovenskej strany úplne vylúčený, parkovanie v meste Marchegg bude obmedzené a neodporúčame ho," podotýka BSK.



Prípravné práce trvali podľa kraja takmer desať rokov. Vytypovaných bolo päť lokalít, z ktorých dve boli veľmi reálne. Výstavba cyklomostu sa začala v apríli 2021. Most je dlhý 270 metrov a široký štyri metre. Celkové náklady na projekt sú vyše päť miliónov eur s DPH. BSK financuje 2.059.499 eur s DPH.



Dokončením mosta sa vytvoril 21-kilometrový okruh, ktorý prepája medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou cyklotrasou Kamp - Thaya - March a dva cyklomosty. Okrem toho vo Vysokej pri Morave i Cyklomost slobody v Devínskej Novej Vsi, ktorý prepája túto bratislavskú mestskú časť s rakúskym Schloss Hofom.



Historické záznamy spomínajú most cez rieku Morava pri obci Marchegg už v 13. storočí a trajekt bol naposledy v prevádzke do roku 1918. Spojenie Rakúska s obcou Vysoká pri Morave sa tak obnovilo po vyše 100 rokoch.