Medzi Zemplínskou Teplicou a Veľkými Raškovcami začína obnova cesty

Košice 20. marca (TASR) – Stavebné práce sa v pondelok začínajú na rekonštrukcii cesty druhej triedy II/552 v okresoch Trebišov a Michalovce. Modernizovaný úsek sa začína v Zemplínskej Teplici a pokračuje cez Zemplínsky Branč až po Veľké Raškovce.



Dielo v hodnote viac ako 4,8 milióna eur bez DPH realizuje pre Košický samosprávny kraj (KSK) spoločnosť Eurovia SK. "Vodiči by sa počas rekonštrukcie, ktorá potrvá približne šesť mesiacov, mali pripraviť aj na čiastočné dopravné obmedzenia," informovala hovorkyňa spoločnosti Simona Tančáková.



V rámci stavebných prác na niektorých úsekoch obnovia kryt vozovky a zastabilizujú cestné teleso. Modernizácia bude zahŕňať aj sanáciu komunikácií či krajníc a úpravu odvodnenia vozovky. Upravia aj celkovo 17 autobusových zastávok, ktoré sa nachádzajú v obciach Zemplínska Teplica, Egreš, Čeľovce, Nižný Žipov, Zemplínsky Branč, Brehov, Oborín a Veľké Raškovce. V obci Egreš zrealizujú osvetlenie priechodu pre chodcov. Na celom úseku zmodernizujú zvislé i vodorovné značenie a bezpečnostné prvky cestnej premávky.



"Účelom rekonštrukcie a modernizácie cesty II/552 je zlepšenie technického stavu jednotlivých úsekov komunikácie a zlepšenie dopravného napojenia priemyselných parkov a zón, centier osídlenia a centier hospodárskeho významu na dopravnú infraštruktúru vyšších kategórií. Cieľom je zároveň zníženie nehodovosti a zvýšenie bezpečnosti premávky na cestných komunikáciách," uviedla Tančáková.



Predseda KSK Rastislav Trnka poukázal na to, že Zemplín patrí k regiónom, v ktorom sa nenachádzajú žiadne diaľnice ani rýchlostné cesty. "Dopravná záťaž je tak na cestách nižších tried. Všetci vieme, že investície a príležitosti na rozvoj kraja prichádzajú práve po kvalitných vozovkách, preto je pre nás rekonštrukcia existujúcich ciest druhej triedy kľúčová," konštatoval.