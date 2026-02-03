< sekcia Regióny
Medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou plánujú vybudovať cyklotrasu
Predpokladaná cena projektovej dokumentácie je podľa súťažných podkladov viac ako 45.000 eur s DPH, kraj ju bude hradiť z kapitálových výdavkov.
Autor TASR
Banská Bystrica 3. februára (TASR) - Banskobystrický samosprávy kraj (BBSK) hľadá dodávateľa projektovej dokumentácie plánovanej cyklotrasy spájajúcej Žiar nad Hronom a Žarnovicu. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie BBSK priblížila, že navrhovaná cyklotrasa sa začína v obci Hliník nad Hronom a končí sa v Revištskom Podzámčí pri Žarnovici. Sedem kilometrov dlhý úsek sa kraj podľa jej slov rozhodol realizovať pre jeho strategický význam a bezpečnostný prínos.
„Ide o časť kostrovej siete BBSK, ktorá prepája regióny Žiar nad Hronom a Žarnovica a rieši najkritickejší úsek medzi Hliníkom nad Hronom a Revištským Podzámčím, kde sú dnes cyklisti nútení jazdiť po frekventovanej ceste I/65,“ priblížila Čierna.
Nová trasa podľa jej slov umožní presun cyklistov z nebezpečnej cesty I/65 na segregovanú cyklotrasu, čím sa výrazne zvýši bezpečnosť. Kľúčovou súčasťou je aj nový most cez Hron, ktorý vytvorí bezpečné prepojenie medzi regiónmi.
„Výhodou tohto úseku je zároveň jednoduché majetkovoprávne vyrovnanie a využitie existujúcich obslužných komunikácií Národnej diaľničnej spoločnosti, čo umožňuje rýchlejšiu realizáciu, nižšie náklady a menší zásah do krajiny,“ podotkla.
Predpokladaná cena projektovej dokumentácie je podľa súťažných podkladov viac ako 45.000 eur s DPH, kraj ju bude hradiť z kapitálových výdavkov. Spomínaný úsek je súčasťou plánovanej cyklotrasy Hronská Breznica - Hronský Beňadik, ktorú chce BBSK realizovať z externých zdrojov.
