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Medzi žilinskými časťami Budatín a Zádubnie vznikne nový chodník
Nový chodník so šírkou dva metre prispeje k bezpečnejšiemu pohybu chodcov tým, že oddelí pešiu dopravu od cestnej premávky.
Autor TASR
Žilina 7. júla (TASR) - Zvýšiť bezpečnosť chodcov, ale aj vyriešiť dlhodobé problémy s odvodnením vozovky chce žilinská radnica vybudovaním nového chodníka medzi mestskými časťami Budatín a Zádubnie. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, stavebné práce odštartovali začiatkom tohto týždňa a trvať by mali približne päť mesiacov.
Nový chodník so šírkou dva metre prispeje k bezpečnejšiemu pohybu chodcov tým, že oddelí pešiu dopravu od cestnej premávky. „Projekt, ktorého hodnota presahuje 335.000 eur vyčlenených z vlastných zdrojov mesta, zahŕňa aj komplexnú úpravu odvodnenia komunikácie vrátane dažďovej kanalizácie, uličných vpustov a úprav existujúcej cestnej priekopy,“ uviedla Ondrášová.
V rámci stavby dôjde aj k spevneniu a stabilizácii koryta miestneho potoka v mieste plánovaného premostenia, ako aj k úprave napojenia odvodnenia. „Po ukončení prác budú obnovené aj dotknuté vjazdy k rodinným domom. Stavebné práce budú prebiehať s čiastočným obmedzením premávky, ktoré bude vyznačené dočasným dopravným značením,“ dodala hovorkyňa.
Obyvatelia v dotknutom území by sa podľa jej slov mali pripraviť na dočasné zúženie jazdných pruhov, obmedzenia prístupu k niektorým nehnuteľnostiam a obmedzenia parkovania v bezprostrednom okolí stavby.
Nový chodník so šírkou dva metre prispeje k bezpečnejšiemu pohybu chodcov tým, že oddelí pešiu dopravu od cestnej premávky. „Projekt, ktorého hodnota presahuje 335.000 eur vyčlenených z vlastných zdrojov mesta, zahŕňa aj komplexnú úpravu odvodnenia komunikácie vrátane dažďovej kanalizácie, uličných vpustov a úprav existujúcej cestnej priekopy,“ uviedla Ondrášová.
V rámci stavby dôjde aj k spevneniu a stabilizácii koryta miestneho potoka v mieste plánovaného premostenia, ako aj k úprave napojenia odvodnenia. „Po ukončení prác budú obnovené aj dotknuté vjazdy k rodinným domom. Stavebné práce budú prebiehať s čiastočným obmedzením premávky, ktoré bude vyznačené dočasným dopravným značením,“ dodala hovorkyňa.
Obyvatelia v dotknutom území by sa podľa jej slov mali pripraviť na dočasné zúženie jazdných pruhov, obmedzenia prístupu k niektorým nehnuteľnostiam a obmedzenia parkovania v bezprostrednom okolí stavby.