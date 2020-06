Medzi Zvolenom, B. Štiavnicou a Kremnicou bude premávať Banícky expres

Zvolen 24. júna (TASR) - Po minuloročnej sezóne Horehronského expresu pridala Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus k historickým zážitkovým vlakom aj Zbojnícky expres medzi Tisovcom a Breznom a najnovšie aj Banícky expres. Premávať bude v lete z 'kráľovského' Zvolena, cez 'striebornú' Banskú Štiavnicu až do 'zlatej' Kremnice.



Ako pre TASR uviedla Zuzana Jóbová z krajskej organizácie cestovného ruchu, Banícky expres bude premávať počas troch letných sobôt. "Pasažieri budú mať možnosť historickým vláčikom absolvovať známu Trať mládeže medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou, ktorú v roku 1949 za 18 mesiacov vybudovalo viac ako 40.000 brigádnikov," priblížila trasu.



Táto trať je zaujímavá tým, že je to typická horská železnica. Je vybudovaná v zložitých terénnych podmienkach. Na relatívne krátkom úseku 20,3 kilometra bolo potrebné vybudovať 49 železničných a 32 cestných objektov. Trať prekonáva výškový rozdiel 266 metrov. Na uvedenom úseku museli vybudovať 1200 metrov dlhý tunel, dva mosty, tri viadukty, železničné stanice v Kozelníku, Banskej Belej, Banskej Štiavnici a zastávku v Banskom Studenci.



Smerom do Kremnice pasažierov zasa rozptýli množstvo tunelov trate s označením 171. Okrem železničnej architektúry na trase sa o zábavu postarajú vlakoví herci. Tí stvárnia lokálne postavičky typické pre tento región. Za Banskú Štiavnicu to bude štiavnický fenomén Náco, ktorý stelesňuje dobromyseľného a veselého baníka. Zástupcom Kremnice bude Alojz Atkáry, slávny cukrár, ktorý žil na pomedzí 19. a 20. storočia a vymyslel cukrovinku kremnický krumpeľ.



Tých, ktorí sa rozhodnú svoj deň stráviť v Banskej Štiavnici, odvezie zo stanice priamo do centra mesta kolesový vláčik Štiavnická Anča. "Priaznivcov dejín isto nadchne komentovaná prehliadka s názvom Židovská Štiavnica či ochutnávka sopečného vína spod štiavnického stratovulkánu," priblížila Jóbová.



V Kremnici čakajú na pasažierov Baníckeho expresu otázky a indície, ktoré ich zavedú k ukradnutému pokladu. Alternatívou bude komentovaná prehliadka históriou mesta spojená s ochutnávkou vína a kremnického krumpľa.



Lístky na Banícky expres sú už v predaji online na destinačnom webe Banskobystrického kraja.



Jazdy Baníckeho expresu sú naplánované na soboty 11. júla, 8. augusta a 15. augusta.