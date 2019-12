Medzilaborce budú v roku 2020 hospodáriť so zatiaľ najvyšším rozpočtom

Medzilaborce 30. decembra (TASR) – Mesto Medzilaborce bude v roku 2020 hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom. Jeho výška predstavuje viac ako 10,6 milióna eur. Ako to pre TASR potvrdil primátor mesta Vladislav Višňovský, dôvodom rekordnej sumy sú investičné akcie, ktoré si samospráva do budúceho roku preniesla z roku 2019. Rozpočet, ktorý počíta i s prijatím úveru vo výške 700.000 eur, schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom pondelkovom rokovaní.



"Niektoré investície zostali nerealizované z roku 2019 nie vinou mesta, ale rôznych okolností, ktoré na to vplývajú. Či už ide o proces verejného obstarávania, alebo podpisovanie zmlúv s poskytovateľmi, ktorými sú ministerstvá," vyjadril sa k historicky najvyššiemu rozpočtu Višňovský s tým, že samotné investičné akcie sú rozpočtované na sumu viac ako 3 milióny eur.



Medzi projektmi, ktoré si medzilaborská samospráva prenáša do roku 2020, je výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu na Zámočníckej ulici rozpočtovaná na 540.000 eur, vybudovanie multifunkčnej ľadovej plochy s predpokladanými výdavkami vo výške viac ako 370.000 eur, rozšírenie kapacity Materskej školy gen. Svobodu za 240.000 eur a tiež komunitné centrum s rozpočtom takmer 143.000 eur.



Finančne najnáročnejšou spomedzi troch výraznejších nových investičných akcií je vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, na ktoré mesto vyčlenilo viac ako 820.000 eur. Má vzniknúť rekonštrukciou objektu bývalej nemocnice a počíta so zriadením siedmich ambulancií. Ako Višňovský uviedol, práve tento projekt považuje spomedzi všetkých investičných akcií samosprávy za najdôležitejší.



Zvýšiť turistickú atraktivitu mesta si samospráva sľubuje od zakúpenia turistického vláčika, na ktorý vyčlenila 350.000 eur. Rekonštrukciu autobusovej a železničnej stanice rozpočtovala na 93.000 eur.



Úver vo výške 700.000 eur má byť podľa Višňovského preklenovacím. "Máme schválené dva slovensko-poľské projekty Interreg, ktorých financovanie je robené tak, že ide o refundáciu, čo trvá aj viac ako jeden rok, zo skúseností, ktoré máme. Sú rozpočtované vo výške 700.000 eur. Jedným z nich je zakúpenie turistického vláčika, ktorý chceme, aby v Medzilaborciach premával už v letných mesiacoch roku 2020," vyjadril sa s tým, že projekty smerujúce k zvýšeniu turistickej atraktivity mesta považuje samospráva za dôležité. "Preto sme sa rozhodli, že pôjdeme do toho, aj keď ten úver nebude zadarmo. Musíme však takýmto spôsobom postupovať," doplnil. Rozpočet mesta na rok 2020 aj napriek tomu hodnotí pozitívne. "Mesto hospodári dobre, máme zadlženosť len okolo dvoch percent. Celkovo dlhujeme na úveroch len 130.000 eur, čo je minimálna čiastka vzhľadom na rozpočet 10 miliónov eur. Dúfam, že sa nám podarí naplniť ciele, ktoré máme na rok 2020," dodal.