Medzilaborce budú za odpad doplácať aj po zmene nariadenia

Medzilaborce 26. novembra (TASR) – Poslanci mestského zastupiteľstva v Medzilaborciach schválili na svojom zasadnutí v stredu 25. novembra zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Základnú sadzbu stanovenú ešte v roku 2007 však samospráva ponechala a za zvoz a likvidáciu odpadu tak bude za občanov doplácať i naďalej. Situácii s komunálnym odpadom chce mesto pomôcť zapojením sa do výzvy na zlepšenie podmienok na jeho separáciu.



Ako pre TASR povedal primátor Vladislav Višňovský, jediným dôvodom na zmenu 13 rokov starého VZN bolo stanovenie rovnakej sadzby pre všetkých obyvateľov. "Najvyššia sadzba bola v starom VZN pri jednej až dvoch osobách v domácnosti a pri ďalších osobách sa znižovala, čo bolo nekorektné vo vzťahu k občanom," priblížil s tým, že na nekorektnosť takéhoto znenia upozorňoval prokurátor samosprávu už v minulosti. Výška poplatku sa pritom po novom nebude líšiť od základnej pôvodnej sadzby 0,0365 eura na osobu a deň. I naďalej tak mesto Medzilaborce v rámci regiónu Zemplína zostane samosprávou s najnižšími poplatkami za odpad.



Zvýšiť sadzbu samospráva nateraz nechcela aj napriek tomu, že za odpad podľa Višňovského ročne dopláca približne 100.000 eur. "Keďže sme tento rok zdvihli mestské dane trojnásobne, nechceme ešte aj poplatok za komunálny odpad dvíhať," povedal. Ako však podotkol, v budúcnosti tak mesto bude musieť urobiť aj preto, že miera separácie, ktorá ovplyvňuje výšku poplatku za skládkovanie komunálneho odpadu, sa v meste pohybuje len na úrovni 31 percent. "Veľká časť obyvateľov sú Rómovia a tí nám neseparujú vôbec. To číslo presne odzrkadľuje realitu," vysvetlil.



Zastupiteľstvo tak v stredu zároveň odobrilo zámer mesta zapojiť sa do výzvy ministerstva životného prostredia o nenávratný finančný príspevok (NFP) na zlepšenie kapacít separácie komunálneho odpadu. Ako vyplýva z dôvodovej správy schvaľovaného materiálu, v prípade jeho získania chce mesto zrekonštruovať budovu v areáli separačného dvora, zakúpiť váhy na váženie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, drvičku pre stavebný odpad, vybudovať spevnenú plochu pre drobný stavebný odpad a tiež zabezpečiť separačný dvor kamerovým systémom. "Predpokladáme celkový rozpočet maximálne vo výške 700.000 eur a spolufinancovanie 35.000," uvádza materiál.