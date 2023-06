Medzilaborce majú teplú vodu bez spaľovania akýchkoľvek palív

Medzilaborce 27. júna (TASR) - V Medzilaborciach má celé mesto teplú vodu bez spaľovania akýchkoľvek palív. Pristúpili totiž k dekarbonizácii centrálneho systému zásobovania teplom. Jeho prevádzkovateľom je spoločnosť Bytenerg, ktorá je spoločným podnikom slovenskej teplárenskej akciovej spoločnosti Národná energetická a mesta Medzilaborce. TASR o tom informoval Ivan Ďuďák z Národnej energetickej.



Z pôvodného systému tvoreného niekoľkými, prevažne plynovými kotolňami sa podľa jeho slov modernizáciou vytvoril jeden ucelený systém s jednou centrálnou kotolňou.



"Zemný plyn nahradila drevná biomasa, a tak sa takmer 97 percent tepla vyrába z obnoviteľných zdrojov energie. Stále však ide o výrobu tepla spaľovaním paliva. Hoci ide o obnoviteľnú biomasu a zodpovedá to najnáročnejším súčasným požiadavkám, rozhodne to nie je možné pokladať za poslednú fázu rozvoja. Hneď po prechode na obnoviteľné zdroje energie sa spoločnosť Bytenerg začala pripravovať na nové prichádzajúce výzvy, ktoré budú formovať európsku energetiku v najbližších desaťročiach," povedal Ďuďák.



V roku 2022 zrealizovala novú investíciu do prvej etapy prechodu na dekarbonizovaný systém centrálneho zásobovania teplom a s príchodom prvých letných dní roku 2023 ju uviedla do plnej prevádzky.



"Investícia pozostávala vo vybudovaní batérie tepelných čerpadiel vzduch/voda a akumulátora tepla. Vďaka tejto investícii je celá letná potreba tepla zabezpečená 'čerpaním' tepla z okolitého teplého vzduchu, ktoré je zabezpečené práve batériou tepelných čerpadiel, ktoré takéto teplo dodávajú do centrálnej sústavy distribúcie v celom meste. Celá letná potreba tepla v meste je zabezpečená bez spaľovania akéhokoľvek paliva. Ide o skutočne prvý účinný krok k dekarbonizácii celého systému. K tomu však povedie ešte dlhá cesta," skonštatoval Ďuďák.



Tepelné čerpadlá potrebujú pre svoju prácu elektrickú energiu, rovnako aj prevádzka distribúcie tepla do celého mesta vyžaduje elektrickú energiu pre pohon distribučných čerpadiel. Preto ďalším krokom v rozvoji sústavy centrálneho zásobovania teplom v Medzilaborciach bude budovanie fotovoltickej elektrárne, s cieľom maximálne pokryť vlastnú spotrebu elektrickej energie, najmä v letných mesiacoch vlastnou výrobou.



Európska únia si podľa Ďuďáka vytýčila za cieľ postupnú dekarbonizáciu energetiky. Zmyslom dekarbonizácie je zastaviť emisie uhlíka do ovzdušia. Ide teda nielen o zastavenie využívania neobnoviteľných uhľovodíkových palív, ale o postupné zníženie spaľovania akýchkoľvek palív, pri horení ktorých sa do atmosféry uvoľňuje uhlík, najmä v podobe oxidu uhličitého.