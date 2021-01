Medzilaborce chcú v roku 2021 dokončiť viacero nákladných projektov

Na archívnej snímke búracie práce na zanedbanej budove Železničnej stanice Medzilaborce - mesto v pondelok 20. júla 2020. Foto: TASR - Roman Hanc

Medzilaborce 5. januára (TASR) – Mesto Medzilaborce bude v roku 2021 hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 9,8 milióna eur. Kapitálové výdavky predstavujúce takmer 3,6 milióna eur majú slúžiť prevažne na dofinancovanie viacerých finančne náročných investičných akcií. Ako pre TASR povedal primátor Vladislav Višňovský, novými projektmi, s ktorými počíta rozpočet vo svojej výdavkovej časti, sú výstavba autobusovej stanice a príprava pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu. Mesto by tiež rado prekrylo novovybudovanú ľadovú plochu.Projektmi, s ktorých ukončením počíta tamojšia samospráva v tomto roku, sú Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, výstavba bytov nižšieho štandardu na Zámočníckej ulici, kam chce mesto presťahovať neprispôsobivých občanov bývajúcich v centre mesta a tiež zabezpečenie turisticky atraktívneho vláčika. Ten sa mestu v roku 2020 zakúpiť nepodarilo, keďže malo pochybnosti o záujemcoch prihlásených do verejnej obchodnej súťaže. "" poznamenal Višňovský.Výstavbu autobusovej a železničnej stanice, ktorej v závere uplynulého roka predchádzala rekonštrukcia spevnených plôch a parkoviska, vyčíslila samospráva na takmer 254.000 eur. Stavba by mala začať vznikať v jarných mesiacoch. "" zhodnotil Višňovský.Samospráva tiež reaguje na záujem obyvateľov o výstavbu rodinných domov. "" ozrejmil primátor s tým, že predmetný pozemok poskytne priestor pre 20 rodinných domov. "" doplnil.Aj keď sa prekrytie novovybudovanej multifunkčnej ľadovej plochy v poslancami schválenom rozpočte nenachádza, Višňovský by rád začal v tomto roku aj s týmto projektom. "" priblížil. Ako doplnil, ľadovú plochu, ktorej výstavbu mesto ukončilo v máji, sa pre obmedzenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu ešte verejnosti sprístupniť nepodarilo.