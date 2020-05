Múzeum A. Warhola reaguje na znovuoživenie galérií novými projektmi

Medzilaborce 25. mája (TASR) – Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach reaguje na znovuotvorenie múzeí a galérií po čase ich zatvorenia z dôvodu pandémie nového koronavírusu dvomi projektmi. Reklamy v rámci jedného z nich je možné vidieť naprieč Slovenskom, séria vtipne ladených videí je voľne dostupná v online databáze videí na internete. Pre TASR ich bližšie predstavil riaditeľ MMUAW Martin Cubjak.



"Je to outdoorový koprodukčný výstavný projekt, na ktorom som spolupracoval s prorektorom Akadémie umenia v Banskej Bystrici Richardom Kittom. Nesie názov Podporu_jeme umenie a predstavuje diela Andyho Warhola, street artovej legendy Banksyho a Poppy," priblížil vizuálny projekt nachádzajúci sa na stovkách svetelných reklám (citylightov) naprieč celým Slovenskom s tým, že diela, ktoré sa na plagátoch nachádzajú, je v MMUAW možné aktuálne i vidieť.



Záujem o návštevu jediného múzea venovaného Warholovi v Európe majú zvýšiť i voľne dostupné videá. "Audiovizuálna séria COVID-EO project/MMUAW 2.0 vznikla v úzkej spolupráci MMUAW, Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, platformy MAO/DIG a MediaParku," uviedol Cubjak s tým, že vtipným, no edukačným spôsobom v nich predstavujú jednotlivé časti expozície múzea. Ako doplnil, dosiaľ sa im vo virtuálnom priestore darí "slušne". Svedčiť o tom má stabilný počet návštevníkov, ktorých v MMUAW od svojho znovuotvorenia zaznamenávajú. "Aj keď zvyčajne máme prevažne zahraničných návštevníkov, v týchto dňoch zaznamenávame približne 20 návštev denne, počas víkendu i viac. Je to celkom slušné na to, že je máj a ľudia ešte nie sú veľmi rozcestovaní," povedal s tým, že nezriedka je dôvodom ich návštevy práve zvedavosť po tom, ako videli tieto propagačno-edukačné videá.



MMUAW bolo založené v roku 1991 ako prvé múzeum na svete zaoberajúce sa životom a dielom Andyho Warhola. Svoje expozície časom rozšírilo o diela ďalších svetových umelcov. V kurátorskej réžii múzea sa dosiaľ zrealizovalo 45 exportných zahraničných výstav prevažne v metropolách Európy. Ako Cubjak doplnil, počas troch dekád existencie MMUAW ho navštívilo vyše milión návštevníkov, a to aj napriek jeho "periférnej" geografickej polohe.